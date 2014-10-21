Кабмін утворив Раду з питань комунікацій

Відповідну постанову №544 від 16 жовтня 2014 року опубліковано на урядовому порталі.

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Керівником Ради визначений міністр Кабінету міністрів Остап Семерак. Також у складі Ради затверджено: перші заступники міністрів інфраструктури, молоді та спорту, охорони здоров'я, фінансів, а також заступники міністрів аграрної політики та продовольства, внутрішніх справ - керівник апарату, екології та природних ресурсів - керівник апарату, економічного розвитку і торгівлі - керівник апарату, енергетики та вугільної промисловості, закордонних справ, культури - керівник апарату, оборони, освіти і науки, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, соціальної політики, юстиції, заступник голови Держкомтелерадіо, директор Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну.

Як наголошується в документі, Рада створена "з метою сприяння забезпеченню діяльності органів виконавчої влади у сфері комунікацій з громадськістю, вироблення єдиної комунікативної політики, спрямованої на вдосконалення процесу інформування про діяльність Кабінету міністрів, центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також забезпечення зворотного зв'язку з громадськістю".