Ярема запевняє, що всі винні у переслідуванні автомайданівців будуть покарані

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, про це Ярема сказав сьогодні на зустрічі з автомайданівцями. У зустрічі також взяли участь заступник генерального прокурора – начальник Головного слідчого управління Олег Заліско та прокурор Києва Сергій Юлдашев.

Генеральний прокурор повідомив, що протягом лютого-березня 2014 року до органів прокуратури надійшли чисельні звернення громадян щодо складання та видачі працівниками ДАІ завідома неправдивих офіційних документів (рапортів та протоколів про адміністративне порушення) щодо водіїв – учасників акцій протесту. За результатами їх розгляду в ЄРДР зареєстровано 135 кримінальних проваджень. За словами Яреми, досудове слідство в цих кримінальних провадженнях триває, а після зустрічі з активістами Автомайдану 8 жовтня 2014 року перебуває на його особистому контролі.

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Ярема також повідомив, що особи всіх інспекторів ДАІ встановлені, і два обвинувальних акти стосовно тих інспекторів, які загалом скали 14 незаконних протоколів про порушення правил дорожнього руху, вже скеровано до суду.

Окрім того, в ході розслідування слідчими прокуратури Київської області підготовлено повідомлення про підозру ще п’яти працівникам ДАІ, які загалом склали 72 незаконні рапорти про начебто порушення правил дорожнього руху учасниками протестних акцій, і найближчим часом обвинувальні акти у цих справах також будуть направлені до суду. Аналогічне повідомлення підготовлено слідчими прокуратури міста Києва стосовно ще двох інспекторів, які склали три рапорти.

Генпрокурор запевнив, що розслідування за всіма іншими епізодами триває. Здійснюється допит свідків, потерпілих, працівників міліції, відібрано зразки почерків працівників автоінспекції, призначено необхідні почеркознавчі експертизи тощо.

Керівник Генеральної прокуратури також наголосив, що одночасно слідчими перевіряється інформація, надана представниками ГО «Автодозор» та «Автомайдан» щодо можливої причетності до вчинених злочинів суддів, які виносили рішення про притягнення активістів Автомайдану до адміністративної відповідальності.

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«Переконаний, що найближчим часом ми спільними зусиллями вирішимо ці питання, і винні особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності», - наголосив він.

«Представники Автомайдану, у свою чергу, відзначили, що за останні два тижні у справі, пов’язаній зі зловживаннями працівників міліції під час Майдану і стосовно представників Автомайдану, досягнуто відчутного прогресу, та наголосили на необхідності притягнення до відповідальності всіх учасників переслідувань громадських активістів», - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 жовтня, кілька десятків активістів Автомайдану прибули на своїх автомобілях до будівлі Генеральної прокуратури України, де розпочали акцію з вимогою прозвітувати про розслідування справ проти працівників ДАІ та суддів, які взимку під час Майдану незаконно складали адмінпротоколи на автомайданівців та позбавляли їх права керувати транспортними засобами.

Адвокат активістів Роман Маселко заявив, що автомайданівці вимагають від Генеральної прокурати об'єднати всі кримінальні провадження, що були порушені за фактами переслідування та фальсифікації справ проти активістів Автомайдану, в одне кримінальне провадження.