Серед іншого він зазначив, що США і Євросоюзу знадобиться для цього значна рішучість.

Неможливо завершити війну, поки російський диктатор Путін не усвідомить, що не зможе перемогти. Його потрібно переконати, що його цілі недосяжні, тому він має зупинитися, перш ніж втратить більше. Це єдине підґрунтя для досягнення мирної угоди.

Таку заяву зробив генерал армії США (у відставці), колишній командувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі (1997-2000) Веслі Кларк в інтерв'ю Суспільному. "Це не питання того, що ви запропонуєте обом сторонам якусь формулу і вони скажуть: нам подобається", - зауважив генерал.

На думку Кларка, поки що складно визначити, як виглядатиме формула миру і хоча спецпредставник США по Україні і РФ Кіт Келлог сформував бачення, воно є неприйнятним для обох сторін. "Але так відбуваються переговори. Вони будуть сформовані сильними сторонами обох учасників", - пояснив Кларк.

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Генерал навів приклад з історії. Він розповів, що президент Ейзенхауер на початку своєї каденції сказав: "У мене є секретний план, як закінчити Корейську війну". Кларк розповів, що Ейзенхауер відправив до Південної Кореї гармату, здатну стріляти ядерними снарядами. Це збіглося в часі зі смертю Сталіна та готовністю Мао Цзедуна піти назустріч. "Історія закінчилася перемир’ям, яке триває і донині", - констатував Кларк.

У зв'язку з цим він зауважив, що тоді США знадобилися рішучі дії, щоб змінити баланс сил. "Сподіваюся, і європейські союзники, і Трамп розуміють, що це може знадобитися і в Україні", - висловив думку генерал.

Переговори з РФ

Під час президентських перегонів Трамп заявив, що йому під силу закінчити війну в Україні за 24 години. Пізніше він зрозумів, що зробити цього не зможе. Призначений ним спецпредставник по Україні і РФ генерал Кіт Келлог сказав, що протягом 100 днів варто очікувати просування в питанні закінчення війни в Україні.

Келлог приїде в Україну після участі в Мюнхенській безпековій конференції, яка відбудеться 14-16 лютого.

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