Голова фракції вважає, що "бюджетної ночі" не буде.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розказав, скільки народних депутатів підтримують "ресурсний законопроект" та проект держбюджету на 2022 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу Арахамія зазначив, що за "ресурсний законопроект" буде 230-235 голосів.

Він додав, що голосуватимуть депутати "декількох фракцій", але відмовився називати яких саме. "Побачите на табло", - сказав він.

Стосовно проекту держбюджету на наступний рік, то, за прогнозами Арахамії, він набере 245-250 голосів.

Читайте такожАрахамія розповів, чи підтримає фракція відставку голови Фонду держмайнаАрахамія не прогнозує "бюджетну ніч". Водночас, за його словами, є ризики, що голосування не відбудеться.

"Депутати попереджені, що, якщо такі ризики спрацюють, тоді всі січневі свята вони будуть святкувати в стінах ВР", - сказав голова фракції.

"Тому, я вважаю, що в стінах ВР, окрім працівників столової, які не будуть втрачати виручку, всі інші будуть за те, щоб проголосувати його післязавтра", - переконаний Арахамія.

Держбюджет на 2022 рік

Кабінет Міністрів 15 вересня затвердив проект державного бюджету на 2022 рік.

2 листопада Верховна Рада прийняла проект держбюджету - 2022 у першому читанні.

Згідно з документом, доходи держбюджету передбачені на рівні 1,267 трлн грн, витрати - 1,442 трлн грн. Дефіцит бюджету-3,5% ВВП, що становить 188 млрд грн.

Зростання економіки очікується на рівні 3,8%. На обслуговування держборгу закладено 181,4 млрд грн, погашення - 393,3 млрд грн.

Середньомісячна зарплата складе 15,3 тис.грн. Споживча інфляція досягне 6,2%. Середньорічний курс передбачений на рівні 28,6 грн за долар.

Автор: Надя Пришляк