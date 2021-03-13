Ідеологією партії залишається центризм.

З'їзд "Слуги народу" ухвалив за основу та направив на обговорення до регіонів нову програму партії під назвою "Доктрина політичної партії "Слуга народу".

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалили делегати з'їзду «СН».

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"Наша мета, до чого ми крокуємо, - побудова країни мрій. Наші підходи, наші принципи, ідеологічні засади незмінні - це центризм, радикальний центризм", - сказав голова партії, перший заступник голови фракції "СН" у парламенті Олександр Корнієнко.

Серед стратегічних напрямків партії, зокрема, питання досягнення миру.

"Мир - в широкому та вузькому сенсі, мир в Україні, закінчення війни. І мир в душах людей, мир між людьми. Припинення дискусій про те, хто чим кого кращий, бо кращі всі українці", - зазначив парламентарій.

Серед інших стратегічних напрямків діяльності партії - формування в країні спроможних інституцій, що включає проведення ряду реформ: антикорупційної, судової, реформи державної служби та парламенту; створення сприятливого інвестиційного клімату; інфраструктурні питання; питання народовладдя.

"Ми хотіли б, щоб доктрина була обговорена... Проект рішення, який я пропоную з'їзду, - прийняття доктрини за основу з подальшим обговоренням в осередках, аж до місцевих осередків, з прийняттям версії 2.0, наприклад, на осінньому черговому з'їзді нашої партії, який відбудеться десь за півроку", - сказав Корнієнко.

Так, делегати з'їзду підтримали пропозицію про ухвалення за основу доктрини партії "СН", яка є її програмою, і спрямування її на обговорення до регіональних та місцевих осередків для збору пропозицій.

З'їзд "Слуги народу"

Сьогодні, 13 березня, з’їзд "Слуги народу" затвердив нову редакцію партійного статуту. Згідно зі змінами, у партії має бути створено два великих керівних органи: політичну раду та Національну раду громад.

На з’їзді було затверджено 62 кандидатури до складу політради партії, серед яких - голова парламентської фракції «СН» Давид Арахамія, перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук, народні депутати, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, віце-прем'єр-міністри Михайло Федоров та Ольга Стафанішина, міністр юстиції Денис Малюська.

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Автор: Тетяна Поляковська