Водночас, у санкційному списку залишаться імена ще 8 осіб, проти яких діятимуть санкції.

Європейський Союз скасує санкції ще проти двох соратників колишнього президента України Віктора Януковича.

Про це в Twitter заявив журналіст "Радіо свобода" Рікард Йозвяк.

Зокрема, за його словами, Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу наступного тижня скасує санкції проти колишнього виконувача обов'язків прем'єр-міністра України і першого віце-прем'єра Сергія Арбузова та екс-міністра освіти Дмитра Табачника.

"Зараз лише 8 осіб залишаються у (санкційному) списку, в тому числі Янукович і його син. Якщо ви дивуєтеся, чому ЄС не карає олігархів у Росії через Навального, лише подивіться на цей санкційний список, що скорочується", - повідомив журналіст.

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Зокрема, якщо санкції проти Арбузова і Табачника знімуть, то заборона на в'їзд до ЄС і замороження активів лише поширюватимуться на Януковича, колишнього генерального прокурора Віктора Пшонку, колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, колишнього заступника глави Міністерства внутрішніх справ Віктора Ратушняка, сина екс-президента Олександра Януковича, сина екс-генпрокурора Артема Пшонки, бізнесмена Сергія Курченка та екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Санкції проти соратників Януковича

Санкції були введені, оскільки ці особи визначені відповідальними за зловживання українськими державними фінансами або в перевищенні повноважень, яке призвело до втрати українських державних фінансів.

Дія цих санкцій закінчується 6 березня 2021 року.

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Автор: Віталій Саєнко