Головне - це відсутність необхідного законодавства та процедур в західних країнах. Також це має відбуватися на основі судових рішень, яких поки що немає.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про проблеми конфіскації російських активів у країнах Заходу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу на платформі ZOOM.

Глава МЗС наголосив, що Україна продовжує наполягати на передачі заморожених російських активів на відбудову України.

"Для цього зараз головне - це політична воля ухвалити необхідне законодавство та процедури. Не скрізь це йде швидко. Я скажу вам, що деякі країни мають достатньо ентузіазму, щоб заарештовувати активи, але дуже обережно ставляться до теми їх передачі, тому що банально хвилюються, що у відповідь Росія заарештує і експропріює їхні активи на своїй території", - сказав Кулеба.

За його словами, Україна працює з цими країнами, аби вони змінили позицію. Крім того, міністр додав, що стосовно передачі активів ще потрібні судові рішення. За його словами, постало питання, як до цих судових рішень приходити.

"Зараз ви бачили, наприклад, пропозицію Європейського Союзу - криміналізувати обхід санкцій ЄС. Це правильна ініціатива, яка спростить багато речей. Але насамперед потрібно, щоб кожна країна, яка готова працювати над передачею активів Росії для України, ухвалила необхідне законодавство, бо у більшості країн його немає. Канада вже ухвалила такий закон, і друге, розробила процедури застосування цього законодавства", - додав Кулеба.

Нагадаємо, що раніше Кулеба прокоментував майбутній сьомий пакет санкцій проти Росії і зокрема, які пропозиції направила Україна до ЄС.

Також дипломат висловився про заблоковані порти в Україні.