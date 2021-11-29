На думку радника глави ОП, з журналіста можуть зробити "сакральну жертву".

Позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що головного редактора інтернет-видання "Цензор.НЕТ" Юрія Бутусова можуть ліквідувати протягом найближчих декількох тижнів, а після використати його вбивство як сигнал до початку масових заворушень в країні.

За словами Арестовича, з Бутусова планують зробити "чергового Гонгадзе". Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Те, що він вже не цілком адекватний, це було видно на прес-конференції. Ніхто в здоровому глузді не дозволить собі так розмовляти з Президентом країни. Його дуже якісно накачують психологічно", - зазначив Арестович, коментуючи діалог Бутусова і президента Зеленського.

Також він згадав історію з відео, на якому головред "Цензор.НЕТ" стріляє з "Гаубиці Д-20" калібром 152 мм.

"Якщо журналіст сфотографувався зі зброєю або у формі з нашивкою - він прийняв сторону і більше не може бути журналістом і висвітлювати події в конфлікті. Все це стосується і цивільних осіб, але в міжнародному праві журналісти виділені окремо, як ті, хто повинен дотримуватися нейтралітет особливо строго", - упевнений Арестович.

Він зазначив, що Бутусов більше не може вважатися журналістом з точки зору професійної етики, а комісія з журналістської етики повинна була б дати цьому відповідну оцінку.

Читайте такожЖурналіста Бутусова допитали на ТСК по вагнерівцях

"Загалом, зважитися на це в адекватному стані духу, важкувато. Але найгірше навіть не це. Ні він, ні численні співчуваючі не бачать очевидного - Бутусова заводять як сакральну жертву, вже спланували його як чергового Гонгадзе. Такими темпами йому залишається вже дуже недовго - рахунок пішов на дні, максимум - тижні. Його ліквідують ті, хто його і накачує", - упевнений Арестович.

Читайте також"Легко вирахувати": Арестович пояснивши, чому Зеленський заперечував проведення операції по "вагнерівцям"Вбивство Бутусова, на думку радника ОП, стане сигналом до початку масових заворушень в країні, ще й на тлі концентрації російських військ на кордоні. Арестович також заявив, що буде терміново просити надати Бутусову державну охорону.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань (ДБР) в рамках розпочатого кримінального провадження перевірить законність дій журналіста Юрія Бутусова на відео, яке він виклав у мережі. На ролику він стріляє з "Гаубиці Д-20" калібром 152 мм, вигукуючи: "по окупантах вогонь". Пізніше в ДБР додали, що порушили кримінальне провадження не проти Бутусова, а за вказаним в його публікації фактом.

У Міноборони вже розкритикували журналіста Бутусова за дане відео.

Вас також можуть зацікавити новини за темою:

Автор: Екатерина Малюга