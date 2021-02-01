Володимир Зеленський нагадав, що на сході України триває війна, анексія Криму, і висловив надію, що США і зокрема президент Джо Байден допоможуть Україні вийти з цієї трагічної ситуації.

Президент Володимир Зеленський сподівається, що за роки правління новообраного президента США Джо Байдена Україна і Сполучені ввійдуть у новий етап відносин, що посилить безпеку нашої держави.

Читайте такожЗавтра Байден представить концепцію зовнішньої політики США - ЗМІПро це Зеленський сказав вінтерв'ю Axios, яке вийшло на американському каналі HBO, передає Голос Америки.

«Я щиро бажаю Джо Байдену успіху з усіма викликами, які перед ним постануть. Що стосується України, я б хотів, щоб ми увійшли в новий етап та стали на новий шлях. Президент Байден казав, що він турбується і продовжуватиме турбуватись та працювати задля безпеки в Європі», - сказав Зеленський.

Він пояснив, що для України це найважливіше, «бо безпека в Європі - це про нас».

«На сході України триває війна, триває агресія Російської Федерації, анексія Криму. Тож я хотів би, щоб США і зокрема президент Байден, який дуже знайомий з Україною, допомогли нам вийти з цієї по-справжньому трагічної ситуації», - зауважив глава держави.

На запитання журналіста, чого саме Україна потребуєте від Сполучених Штатів?, Зеленський відповів: «Ми вдячні за все. Але якщо ми, українці, і Україна хоче бути рівноправним членом альянсу, рівноправним членом НАТО. Це одне з найважливіших питань безпеки - тієї самої безпеки, про яку говорить президент Байден. В такому разі в мене є дуже просте питання: пане президенте, чому ми досі не в НАТО?».

Новини по темі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров