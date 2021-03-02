Одну з найдорожчих автівок журналісти помітили у депутата від ОПЗЖ Суто Мамояна.

Стало відомо, які автомобілі протягом 2020 року купили народні депутати.

Про це йдеться у новому розслідуванні Bihus.info.

Читайте такожРада сьогодні візьметься за реформування судочинства й розгляне призначення позачергових виборівЗа словами журналістів, не всі депутати можуть собі дозволити автомобілі, якими пересуваються. Багато з них не внесли новий транспорт у декларації. В об’єктиві камер розслідувачів опинилися депутати зі «Слуги народу», «Батьківщини», позафракційні, депутатських груп та ОПЗЖ.

На парковці Ради журналісти ідентифікували автомобілі загальною вартістю понад 60 мільйонів гривень.

На новій BMW Х5 за близько 2,5 мільйона гривень їздить «слуга» Іван Шевченко, а також його колега по фракції Максим Гузенко. Інший «слуга» Микола Галушко обрав за близько 2,5 мільйона гривень Toyota Land Cruiser 200. Влітку пересів у новеньку Audi A8 ще один соратник Юлії Тимошенко – Сергій Власенко. Автомобіль після свіжого рестайлінгу обійшовся нардепу в 4,3 мільйона гривень.

Одну з найдорожчих автівок журналісти помітили у депутата від ОПЗЖ Суто Мамояна. Він на Липській, поблизу Верховної Ради, у супроводі охоронців сів в автомобіль Rolls Royce Сullinan, записаний на родича парламентаря. Подібний автомобіль коштує близько 15 мільйонів гривень.

Свій автопарк після останнього скандалу з номерами оперативників оновив й одіозний нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива. Автори матеріалу помітили, що той перепакував свій Land Cruiser у бронь. Журналістам Кива підтвердив припущення і пояснив це «існуванням ризику життя».

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Автор: УНІАН