Бізнесмен Олег Бахматюк розповів про маніпуляції НАБУ у справі проти нього і про те, що детективи, які її розслідують, перебувають під слідством СБУ у справі про шантаж.

Про це бізнесмен розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону. За його словами, для того, щоб відкрити справу проти нього, директору НАБУ Артему Ситнику знадобився надуманий привід — нібито змова виконувача обов’язків голови НБУ Олександра Писарука з ним, адже НАБУ може розслідувати справи тільки проти чиновників. Однак оскільки звинувачення в змові є абсурдними, а сам Писарук має на Заході високу репутацію, зазначив Бахматюк, тепер Ситник змушений замовчувати факт його звинувачення у справі.

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"Це називається "підміна понять". Ви знаєте, як звучить моя справа? Я разом зі своїм спільником... А мій спільник – це виконувач обов’язків голови Національного банку, коли Гонтарева була у відпустці. Так насправді ви чули хоч один раз від Ситника, від Шабуніна – від усіх цих "шановних" людей – фамілію Писарук? Дивно. Бо Бахматюк не чиновник. Я ніколи не був чиновником, я ніколи не був депутатом, я ніколи не був міністром. Я не підпадаю під категорію "чиновник", я не є державний службовець. Державний службовець у моїй справі є Олександр Писарук. А знаєте чому? Тому що Олександр Писарук 3 роки був представником МВФ в Україні. І фактично сказати, що я вступив у зговір із Писаруком... Бо він же основний чинник”, - заявив бізнесмен. - Знаєте, скільки Писарука за рік допитали? Один раз. А що ж так?”.

Окрім того, Олег Бахматюк повідомив, що справу відновили за заявою особи, яка виявилась шантажисткою і тепер переховується від слідства, а в змові з нею, як встановило слідство, були детективи НАБУ: “Заява... Є така Ірена Росс. Це шантажистка, яка шантажувала компанію по "ВіЕйБі банку". До речі, це доказано: у зговорі з двома детективами НАБУ. Є справа у ДБР. Вона взята при передачі грошей. Її випустили під заставу – і вона втекла”.

Справа проти Писарука і Бахматюка стосується нібито нецільового використання рефінансування, наданого НБУ “ВіЕйБі банку”, що спростовується офіційними експертизами. Олександр Писарук виграв суд першої інстанції проти антикорупційного бюро і заявив, що НАБУ у цій справі проявили непрофесійність та переслідування своїх цілей, висунувши безпідставні підозри.

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Автор: УНІАН