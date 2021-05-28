В МЗС України переконані, що США не підуть на жодні компромісі під час зустрічі Джо Байдена і Володимира Путіна.

Міністерство закордонних справ України готує переговори між президентами України Володимиром Зеленським і США Джо Байденом.

Контакти Зеленського і Байдена передуватимуть зустрічі американського президента із Володимиром Путіним, яка запланована на 16 червня.

Про це заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

Єнін розповів, що Байден на зустрічі з Путіним буде в першу чергу відстоювати американські інтереси.

"Насамперед, президент Сполучених Штатів за визначенням буде на боці інтересів Сполучених Штатів Америки, але фішка в тому, що саме у цьому аспекті наші двосторонні інтереси співпадають фактично на всі 100%. Як ми вже говорили, ми маємо надзвичайно довірливий діалог з нашими американськими партнерами, і зустрічі Путіна з Байденом передуватимуть контакти нашого президента з американським президентом", - сказав Єнін.

Він наголосив, що зовнішньополітичне відомство "ретельно готує" порядок денний, а також узгоджує організаційні питання очікуваних контактів Зеленського і Байдена.

"Саме тому ми більш ніж впевнені в тому, що американські партнери витримають досить чітку і жорстку лінію, якої вони дотримувались у відносинах з нашою державою в їхніх контактах із агресором з самого початку українсько-російської війни з 2014 року. Жодних компромісів у цьому питанні бути просто не може в теорії", - заявив Єнін.

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Майбутня зустріч Байдена з Путіним: що відомо

Перша зустріч президента США Джо Байдена і російського глави Володимира Путіна відбудеться в Женеві (Швейцарія) 16 червня.

Американська сторона зазначає, що Байден обговорить з Путіним "повний спектр нагальних питань", підкресливши, що у відносинах з Росією "намагаються відновити передбачуваність і стабільність".

Москва заявляє про майбутнє обговорення стану та перспектив подальшого розвитку російсько-американських відносин, проблематики стратегічної стабільності, а також актуальних питань міжнародного порядку денного, зокрема боротьби з пандемією коронавірусу та врегулювання регіональних конфліктів.

Речник Білого дому Джен Псакі заявила, що під час зустрічі з Путіним президент Байден має намір заявити про непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України. Вона нагадала, що тісна співпраця з Україною відповідає незмінній позиції США.

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Автор: Віталій Саєнко