Держсекретар США сказав, що відбувається активна робота з надання допомоги Україні.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен і президент України Володимир Зеленський докладно обговорили безпекову підтримку для посилення захисту України.

Читайте такожЗеленський запросив Байдена відвідати УкраїнуЯк передає кореспондент УНІАН, про це Блінкен сказав у Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на спільній прес-конференції, яка транслювалася на Facebook-сторінці Офісу президента.

"Ми обговорили детально підтримку, яку ми надаємо і продовжуємо надавати Україні для того, щоби вона свою безпеку і захист посилила, і ми дуже активно працюємо над цими питаннями", - сказав Блінкен.

Держсекретар від імені президента Джо Байдена зазначив, що США цінують дружбу і партнерство з Україною.

Також він сказав, що зараз Україна і США перебувають на шляху відновлення і розбудови партнерства.

"Ми підтримуємо суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України", - сказав Блінкен і додав, що таку позицію поділяють усі члени "Великої сімки" (Велика Британія, США, Канада, Франція, Італія, Німеччина і Японія).

Допомога США для захисту України: останні новини

Сьогодні, 6 травня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна проситиме США надати Україні системи протиповітряної оборони та технології для боротьби із снайперським вогнем.

Напередодні візиту Блінкена до Києва у Держдепартаменті США заявили, що з 2014 року США виділили Україні загалом понад 4,6 млрд доларів, в тому числі на безпекову та іншу допомогу.

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Автор: Віталій Саєнко