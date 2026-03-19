Проти Безуглої відкрили кримінальні провадження: що каже сама депутатка

За даними джерела, йдеться про справи щодо державної зрада та розголошення держтаємниці.

Щодо позафракційного народного депутата України Мар’яни Безуглої відкрито два кримінальні провадження.

Як повідомили УНІАН у Офісі генерального прокурора, на виконання ухвал Печерського районного суду міста Києва за зверненнями заявників ОГП було внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо народного депутата України.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів ОГП.

"Наразі триває слідство, тому будь-які деталі можуть бути повідомлені лише в межах, які не зашкодять розслідуванню", - зауважили у прокуратурі.

Водночас джерело УНІАН у правоохоронних органах зауважило, що йдеться про справи щодо державної зрада та розголошення держтаємниці.

Що каже Безугла

Сама Безугла у своєму Telegram-каналі опублікувала "той пост, за який Сирський ручками нардепа і його друга Тарути намагається на мене наступати, подаючи як "держзраду".

У ньому депутатка 30 серпня 2024 року, зокрема, пише про те, що Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський "забирає 72 бригаду з Вугледару".

Скандальні заяви Безуглої

Як повідомляв УНІАН, раніше Безугла вже неодноразово була задіяна у скандальних ситуаціях та відзначалася скандальними заявами. Зокрема, з критикою влади та військового керівництва держави.

У липні вона розповіла, що має синдром Аспергера та пояснила, як це впливає на неї. Депутатка сказала, що відчуває емоції інакше і має високий поріг страху, а брехня для неї - майже неможлива.

Наприкінці грудня на сайті ВР було зареєстровано петицію з вимогою створити тимчасову слідчу комісію для розслідування можливого завдання Безуглою шкоди національній безпеці.

Вас також можуть зацікавити новини: