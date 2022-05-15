Серед іншого домовилися і про співпрацю щодо українського експорту продовольства в Африку та Азію.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 15 травня провів нову зустріч з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Берліні.

Як повідомив глава МЗС у своєму Twitter, серед іншого, вони домовилися про нові поставки зброї.

"Більше зброї та іншої допомоги вже на шляху до України", – написав Кулеба.

Міністр також підкреслив, що домовилися про співпрацю щодо українського експорту продовольства в Африку та Азію.

"Вдячний держсекретарю Блінкену та США за їхнє лідерство й непохитну підтримку", – додав Кулеба.

Раніше Кулеба розповів, як Україну просила зброю до війни з Росією. За його словами переговори щодо зброї тривали кілька місяців перед вторгненням РФ і в перші тижні після початку війни. Розповідаючи про перемовини, Кулеба згадав розмову з Блінкеном наприкінці лютого.

"Я запитав його, що, можливо, нарешті прийшов час дати Україні ЗРК Patriot. Він сказав: "Дмитре, в принципі, це може статися. Але буде потрібно не менше двох або трьох місяців, щоб навчити ваших людей, як їх використовувати", - сказав міністр.

Кулеба зауважив, що партнери не очікували затяжної війни, але її хід міг бути іншим, якби Україна мала необхідне озброєння.

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