Очільник МЗС зізнався, що партнери неохоче погоджувалися на військову допомогу, тому час було згаяно.

Україна вела активні переговори з партнерами щодо постачання зброї ще до повномасштабного вторгнення РФ, але партнери неохоче погоджувалися. Час було втрачено.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в коментарі Politico.

Переговори щодо зброї тривали кілька місяців перед вторгненням РФ і в перші тижні після початку війни.

Розповідаючи про перемовини, Кулеба згадав розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном наприкінці лютого.

"Я запитав його, що, можливо, нарешті прийшов час дати Україні ЗРК Patriot. Він сказав: "Дмитре, в принципі, це може статися. Але буде потрібно не менше двох або трьох місяців, щоб навчити ваших людей, як їх використовувати", - сказав міністр.

Кулеба зауважив, що партнери не очікували затяжної війни, але її хід міг бути іншим, якби Україна мала необхідне озброєння.

"Але якби нас з самого початку почули про зброю, якби нам не доводилося годинами й днями пояснювати партнерам, чому нам потрібна саме ця зброя, а не інша, ми б вже отримали її та навчили всіх, і ситуація була б зовсім іншою, було б набагато краще. Ми всі втратили час і дозволили Путіну отримати те, чого у нього бути не повинно", - заявив Кулеба.

Очільник МЗС додав, що США "витратили тижні", вивчаючи старі радянські запаси по всьому світу, після цього змінили риторику та заговорили про можливий перехід України на західну зброю.

Міністр зазначив, що на саміті в Німеччині США переконали союзників "перевести Україну з радянської зброї на зброю НАТО".

Як зазначає видання, анонімне джерело в Пентагоні підтвердило, що Вашингтон зробив помилку щодо України.

"Україна домоглася б більшого, якби у них (наше - УНІАН) озброєння було на руках заздалегідь. Їм було б набагато простіше тренуватися працювати з ним і правильно впроваджувати його у свої бойові порядки", - сказав чиновник Пентагону.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня, глава МЗС України Дмитро Кулеба оголосив про перехід України у "принципово нову фазу" - переведення Збройних сил на зброю і стандарти НАТО.

Того ж дня Німеччина нарешті схвалила передачу Україні важкого озброєння. Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт під час саміту на американській авіабазі "Рамштайн" заявила, що Берлін надасть Україні 30 зенітних танків Gepard.

За прикладом Німеччини важке озброєння Україні почали передавати й інші країни.

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