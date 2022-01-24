Державний секретар США Ентоні Блінкен відреагував на закиди українського президента Володимира Зеленського, про те, що партнери "чекають на ескалацію" замість того, щоб запровадити санкції щодо Росії вже зараз, і перерахував, що саме його країна робить для стримування агресії РФ.
"Ми не чекаємо, ми робимо дуже багато вже зараз. Крім того, що США взяли на себе лідерство і об'єднали країни в межах і за межами Європи, щоб разом запровадити масштабні наслідки щодо Росії в разі, якщо вона оновить агресивні дії в Україні. Торік ми надали Україні більше військової допомоги, ніж будь-коли раніше. Ми запроваджуємо обмеження щодо осіб всередині України, українців, які намагаються дестабілізувати уряд, то ж ми вживаємо конкретних заходів", - зазначив Блінкен в інтерв'ю каналу CNN, передає Голос Америки.
"Ми запропонували Росії два шляхи. Є шлях дипломатії і діалогу. Але є також шлях їхньої оновленої агресії та масштабних наслідків", - зазначив Білнкен.
За його словами, у питанні масових санкцій погоджуються країни "Великої сімки", Євросоюзу та країни НАТО.
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А щодо санкцій, Держсекретар США зазначив, що їх мета - "стримувати російську агресію".
"І тому, якщо вони спрацюють зараз, ви втратите ефект стримування. Все, що ми зараз робимо, включно із формуванням спільної позиції з Європою щодо масштабних наслідків для Росії, робиться для того, аби вплинути на розрахунки Путіна, щоб відвернути його від рішення вдатись до агресивних дій. Навіть якщо ми одночасно вдаємось до дипломатії", - заявив держсекретар.
Коментуючи інформацію британської розвідки, що Росія планує поміняти владу в Україні на більш лояльних до Кремля людей, Блінкен відповів: "Ми попереджали про подібні тактики, і ми публічно про це заявляли. Минулого тижня ми наклали санкції на чотирьох російських агентів, це українці, які намагались дестабілізувати уряд. Подібні дії - це частина російських інструментів".
"Я не думаю, що це свідчить про більшу чи меншу ймовірність російського вторгнення. Думаю, це нам говорить про те, що Росія розробляє різні варіанти своїх дій в Україні, і це один з них", - додав Блінкен.
Раніше американський сенатор від штату Коннетикут Крис Мерфі в ефірі каналу CNN заявив, що "президент України Володимир Зеленський більш зацікавлений у твітер-війнах з американськими лідерами, а не в тому, щоб зробити все, аби його країна була захищеною ... особливо беручи до уваги, що вся дипломатична команда президента Байдена працює з усім світом, щоб захистити Україну від подальшого вторгнення".
За даними американського уряду, зараз на російсько-українському кордоні зосереджено 127 тис. російських військ.