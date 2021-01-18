17 січня у Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському проходили повторні вибори міських голів.

Голова партії "Європейська солідарність", народний депутат Петро Порошенко заявив, що на виборах міського голови Борисполя переміг кандидат від їхньої політичної сили Володимир Борисенко.

Читайте такожУ Борисполі та Броварах сьогодні проходять повторні вибори мерівПро це він написав у Facebook.

За словами нардепа, Борисенко обійшов свого опонента від влади на півтори тисячі голосів. Ймовірно, мова йде про самовисуванця Владислава Байчаса. Раніше той балотувався від партії "Слуга народу".

Повторні вибори в Україні 17 січня

У неділю, 17 січня, у Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському проходили повторні вибори міських голів.

Повторне голосування у Борисполі було призначено через смерть чинного міського голови Анатолія Федорчука, який помер невдовзі після перемоги на виборах.

За даними руху «Чесно», станом на 20:00 у Борисполі явка виборців склала 30,15%.

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Автор: УНІАН