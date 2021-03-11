За словами керівника ОП, президент здійснюватиме необхідний контроль і стежитиме за діяльністю цього центру.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що міжнародний Центр протидії дезінформації запустять на базі Ради національної безпеки і оборони, він може запрацювати вже наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на форумі "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм" у Києві.

"Не випадково президент Зеленський ще влітку минулого року виступив з ініціативою створення в Україні міжнародного Центру протидії дезінформації. На виконання цього доручення президента найближчим часом, я б сказав, найближчими днями, розпочне свою роботу такий міжнародний центр, який буде створений на базі Ради національної безпеки і оборони. Цей орган не є і не буде політичним", - підкреслив Єрмак.

За його словами, глава держави здійснюватиме необхідний контроль і стежитиме за діяльністю цього центру.

"Я впевнений, що вже наступного тижня такий центр розпочне свою роботу", - додав він.

"На сьогодні ми маємо підтвердження та зацікавленість наших партнерів в участі в цьому центрі", - зауважив керівник Офісу президента, наголосивши на необхідності того, щоб цей центр дуже швидко став потужним інструментом боротьби з дезінформацією.

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"Ми дуже скоро побачимо перші результати діяльності цього центру", - додав Єрмак.

Він зауважив, що обговорення на форумі "Україна 30. Культура, медіа, туризм" має стати "відправною точкою" заснування Центру протидії дезінформації.

"Я думаю, що протягом декількох тижнів і майбутній керівник цього центру, і співробітники зможуть більш детально ознайомити суспільство та медіа з роботою цього центру", - сказав Єрмак.

Протидія дезінформації в Україні: що відомо

23 вересня 2020 року президент Володимир Зеленський під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної асамблеї ООН заявив, що Україна готова ініціювати створення у Києві штаб-квартири міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді.

9 березня Зеленський під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Культура, медіа, туризм" анонсував початок роботи Центру протидії дезінформації вже найближчим часом.

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Автор: Костянтин Гончаров