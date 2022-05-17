За словами Пєскова, навколо подій у Бучі необхідно провести незалежне розслідування.

Спікер президента Росії Дмитро Пєсков цинічно назвав масові вбивства в Бучі, вчинені російськими окупантами, "кровожерливим" фейком західних піарників.

За словами Пєскова, західні піарники нібито допомагають Україні створювати фейки в ході інформаційної війни, і один з них створили в Бучі.

"Найстрашніше, напевно, те, що ми побачили в плані цієї жахливої інформаційної війни - це потоки брехні, це фейки, це інсценування, часом настільки жахливі, наскільки людська свідомість не може собі уявити. Я маю на увазі, наприклад, майстерно кровожерливо зроблено Інсценування в Бучі під Києвом. Зрозуміло, що українські фахівці навряд чи могли б так високопрофесійно працювати, там на них працює армія компаній, піар-компаній, телевізійників, інформаційних радників, фахівців з ведення інформаційної війни", - сказав Пєсков.

Він додав, що навколо подій у Бучі необхідно провести незалежне розслідування.

"Звичайно, необхідно неупереджене і незалежне розслідування, яке всю цю ситуацію і всю цю трагедію виведе на чисту воду", - зазначив Пєсков.

Бучанська різанина: що відомо

Вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував мирне населення, зокрема, Київську область. Частина населених пунктів виявилася тимчасово окупована російськими військами, в тому числі і Буча.

На початку квітня стало відомо, що Бучу звільнили від ворога. У місті виявили братські могили, в яких знаходилися сотні місцевих жителів. При цьому на тілах убитих знайшли ознаки насильницької смерті. Крім того, на вулицях Бучі лежали трупи розстріляних жителів, в тому числі і жінок. Багатьох загиблих намагалися спалити.

Президент Росії Володимир Путін відзначив "героїзм і відвагу" 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ РФ, яка влаштувала криваву різанину в Бучі на Київщині. Він присвоїв цій бригаді ґвалтівників, мародерів і вбивць найменування "Гвардійська".

25 квітня співробітники Бучанської окружної прокуратури встановили особи російських військовослужбовців, які здійснювали звірства в Бучі.

Нагадаємо, в Україну для розслідування військових злочинів, які вчинили російські окупанти, приїдуть 42 слідчі Міжнародного кримінального суду (МКС).

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