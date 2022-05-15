Чи є публікація даних фотографій свідомою позицією співробітників медичного порталу або ж портал зламаний хакерами на цю мить не повідомляється.

На сайті великого російського інформаційного порталу про здоров'я, медицину і красу Медікфорум опубліковано фото українців, убитих у Бучі.

При спробі зайти на сайт Мedikforum.ru відбувається переадресація на https://putinwarcrimes.org/bucha і все, що бачить користувач – це колаж з фотографій жертв російських окупантів.

Чи є публікація даних фотографій свідомою позицією співробітників медичного порталу або ж портал зламаний хакерами на цей момент не повідомляється. Жодних коментарів на сайті російського ресурсу з цього приводу немає.

Російські ЗМІ та війна в Україні:

У березні проти війни в Україні виступила співробітниця російського Першого каналу. Дівчина вийшла в ефір з плакатом на якому був написаний заклик не вірити пропаганді.

9 травня на сайті прокремлівського видання Lenta.ru з'явилося понад 10 статей з різкою критикою війни в Україні. Заголовки опублікованих матеріалів виглядали наступним чином: "Путін розв'язав одну з кровопролитних воєн XXI століття", "Зеленський виявився крутішим за Путіна", "Російська еліта виявилася мізерно безвольною", "Володимир Путін перетворився на жалюгідного диктатора і параноїка", "Росія погрожує знищити весь світ" й т.ін. Редакція швидко прибрала ці матеріали.

Різанина в Бучі - що відомо

Вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував мирне населення, зокрема, Київську область. Частина населених пунктів виявилася тимчасово окупована російськими військами, в тому числі й Буча.

На початку квітня стало відомо, що Бучу звільнили від ворога. У місті виявили братські могили, в яких знаходилися сотні місцевих жителів. При цьому на тілах убитих знайшли ознаки насильницької смерті. Крім того, на вулицях Бучі лежали трупи розстріляних жителів, в тому числі й жінок. Багатьох загиблих намагалися спалити.

Президент Росії Володимир Путін відзначив "героїзм і відвагу" 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ РФ, яка влаштувала криваву різанину в Бучі на Київщині. Він присвоїв цій бригаді ґвалтівників, мародерів і вбивць найменування "Гвардійська".

25 квітня співробітники Бучанської окружної прокуратури встановили особи російських військовослужбовців, які здійснювали звірства в Бучі.

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