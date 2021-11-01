Руслан Стефанчук розповів, що його просили зробити депутати, зріст яких понад 1,90 м.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розказав, що його попросили зробити депутати, в яких зріст понад 1,90 метра.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу Стефанчук зазначив, що зустрічався і вів переговори з представниками фракцій та груп.

За його словами, зокрема була така зустріч із фракцією "Батьківщина". Стефанчук розповів, що представники фракції зазначали, що не достатньо лише однієї Години запитань до уряду, і було запропоновано організовувати зустрічі з членами уряду і в непленарні тижні. Стефанчук повідомив, що попередньо про це домовлено і члени уряду підтримують таку ініціативу. Він зазначив, що це можуть бути і неофіційні зустрічі, тобто йдеться про поза сесійною залою.

Стефанчук не виключає, що перша така зустріч в стінах парламенту може відбутися "через пленарний тиждень".

Він також повідомив, що мав зустрічі з групою "Довіра", з фракцією "Слуга народу" та з частиною фракції "Голос". Стефанчук наголосив, що він абсолютно відкритий для спілкування. За його словами, йдеться про проблеми від масштабних та важливих до елементарно побутових, з якими звертаються народні депутати.

"Ну, зокрема, до мене звернулися деякі народні депутати, зріст яких понад 1,90 м, і вони кажуть, що їм непросто стояти за трибуною, коли мікрофончик маленький і вони дуже схиляються. Це питання елементарне і ми його вирішимо", - сказав Стефанчук.

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За його словами, цим прикладом він хоче показати "ту палітру питань, котрі ми обговорюємо – від серйозних державотворчих питань, до питань елементарного комфорту діяльності народних депутатів України".

Стефанчук наголосив, що готовий зустрічатися з усіма фракціями та групами парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня 284 народних депутатів підтримали рішення про відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. 8 жовтня головою ВРУ було обрано Руслана Стефанчука.

Автор: Надя Пришляк