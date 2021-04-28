Депутати Львівської облради вважають захист дисертації Киви "аферою".

Депутати Львівської обласної ради вимагають скасувати рішення про присудження наукового ступеня нардепу від партії "Опозиційна платформа - за життя" Іллі Киві та провести розслідування обставин захисту дисертації.

Читайте також"Колеги" ківі: у 18 нардепів з ОПЗЖ виявили наукові ступеніВідповідне звернення до президента, Верховної Ради та Кабміну львівські депутати прийняли у вівторок, 27 квітня, йдеться у повідомленні на сайті облради.

"Члени спеціалізованої вченої ради, присутні на захисті дисертації, а також всі інші, хто брав участь у реалізації цієї афери, в черговий раз довели нікчемність сучасної системи освіти і необхідність її повного перезавантаження", - йдеться у зверненні.

Депутати вважають, що "гнила бюрократична система" допомагає "особам, які отримують вчені ступені в особистих інтересах і жодним чином не пов'язані з наукою", створюючи для молодих вчених "перешкоди в отриманні наукових ступенів і розвитку української науки".

У зв'язку з цим автори звернення просять Міносвіти "зупинити знущання над українською освітою" і "вжити відповідних заходів".

Кива захистив дисертацію

Депутат від "ОПЗЖ" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію на тему: "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)" і став кандидатом наук з державного управління.

Під час захисту член комісії запитав нардепа, який зміст він вкладає в поняття демократичного євроінтегрованого державного управлінського апарату. На це Кива заявив, що дасть відповідь "в наступній нашій науковій роботі, яку будемо обов'язково вводити".

Подія обурила викладача Українського католицького університету Олександра Ябчанку, який вирішив спалити свій диплом кандидата медичних наук.

У Міністерстві освіти запевнили, що атестаційна комісія, яка перевірятиме наукову роботу та її захист - незалежна. У разі виявлення плагіату або недостатньої участі кандидата в написанні дисертації, голосування спеціалізованої вченої ради скасують, а саму раду, у разі підтвердження порушень, можуть навіть ліквідувати.

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Автор: Ірина Погоріла