Чи готова Україна припинити вогонь по всій лінії фронту: в ОП відреагували на заяву ЗМІ

Інформація, викладена у матеріалі італійських журналістів, не відповідає дійсності, зазначили у Зеленського.

Італійська газета Corriere della Sera випустила матеріал, що Володимир Зеленський нібито готовий до припинення вогню без визнання втрати територій за умови гарантій безпеки від США та швидкого вступу до ЄС. В Офісі президента цю інформацію заперечили.

Як пише "Главком", радник Зеленського Дмитро Литвин у коментарі для українських ЗМІ зазначив, що інформація, викладена у матеріалі італійських журналістів, не відповідає дійсності.

"У нас є Формула миру, там абсолютно чітко вказано те, як Україна бачить справедливий мир, і саме на такій основі тривають перемовини з партнерами щодо посилення позицій України", – повідомив Литвин.

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Радник президента нагадав, що "план перемоги", який цими днями буде предствлений Британії, Франції, Італії та Німеччині, є інструментом, щоб "підштовхнути ситуацію до реалізації Формули миру".

Що передувало

Італійська газета Corriere della Serе написала, що Україна готова до припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту, алебез визнання втрати територій, в обмін на гарантії безпеки з боку США та входження до ЄС.

"Зеленський зараз хоче переконати європейців саме на політичному рівні. Він, наприклад, знає, що ніколи не зможе офіційно відмовитися від окупованих територій. Однак він був би готовий до припинення вогню вздовж поточної лінії - без визнання нового офіційного кордону - в обмін на певні зобов’язання Заходу", - пише газета.

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