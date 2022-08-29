Українська влада вже винайшла певну формулу, за якою може виконувати свої зобов'язання і в період військових дій.

Триваюча повномасштабна війна проти Росії не повинна стати перешкодою для початку переговорів про майбутнє членство України в ЄС.

Про це заявила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина в інтерв'ю "Європейській правді".

"Це війна, в якій українська влада залишилася повністю спроможною: повністю дієздатний уряд, вся вертикаль від регіональної до центральної влади, парламент, всі ланки державного сектору, в тому числі судова система. Тому жодних перепон щодо ведення перемовин немає", - пояснила Стефанишина.

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Вона наголосила, що невизначене становище економіки в умовах війни також не повинно стати перешкодою.

"Я повертаюся до того, що ми беремо ініціативу в свої руки. Ми вже винайшли якусь формулу, за якою ми можемо виконувати свої зобов'язання і в період військових дій. Ми вже сформували пакет необхідних законодавчих актів і прийняли рішення, що деякі з них будуть набувати чинності прямо під час періоду воєнного стану, а деякі – після завершення війни", - додала віце-прем'єр.

За словами Стефанишиної, отримання статусу кандидата стало початком шляху України до ЄС.

"У нас жорстка позиція, яка полягає в тому, що ми взяли ініціативу в свої руки. Ми не чекаємо поки Європейський Союз нам розповість, як далі рухатися. Ми не хочемо йти слідами останніх країн розширення... Україна отримала формальний статус лише в червні, але до цього ми вже зробили дуже багато" - підсумувала вона.

Нагадаємо, дещо раніше в уряді назвали можливі терміни вступу України до ЄС.

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