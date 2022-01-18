Британія уже направила Україні військове озброєння. Це ж зроблять й США у разі нападу Росії.

Речник російського президента Дмитро Пєсков вважає "надзвичайно небезпечними" іноземні поставки озброєння для Збройних сил України, покликаних відбивати ворога.

Про це він заявив під час брифінгу 18 січня, коментуючи рішення МО Британії відправити Києву партію зброї, цитує пропагандистське ТАСС.

Пєсков стверджує, що такі поставки не "сприяють зниженню напруженості".

"Це все йде у руслі наших занепокоєнь у зв’язку з освоєння території України з боку різних постачальників озброєння, які часто не тільки є оборонними, а й наступальними", - каже речник Путін.

Читайте такожБлінкен приїде до Києва 19 січняА на запитання про думку щодо відправки США Україні "Стінгерів", Пєсков відповів: "Циркуляція ПЗРК – це взагалі окрема субстанція, яка регулюється міжнародним правом".

Що передувало

Напередодні у Міноборони Британії підтвердили поставку Україні нового озброєння для відсічі ворога. Лондон відправив протикорабельну зброю.

Свою готовність забезпечити українське військо новим озброєнням висловили під час візиту Києва американські сенатори.

Загроза повномасштабного нападу РФ на Україну

Після провалу на перемовинах зі США і НАТО щодо "гарантій безпеки" Росія відмовилась прибирати свої війська з кордону. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив у Москві, що Росія, мовляв, "вимушена" залишити свої війська біля України, бо "не може миритися з вторгненням НАТО".

Крім того, у МЗС РФ почали шантажувати ЄС "тяжким сценарієм" для України. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков стверджував, що Путіну радять "покінчити" з питанням України. Деталі "сценарію" він не став уточнювати, бо навіть це може "дестабілізувати" ситуацію.

Білий дім досі не знає, що задумав Путін, проте сподівається на дипломатичне врегулювання кризи на російсько-українському прикордонні.

Російські війська Путін почав стягувати до кордонів України ще навесні 2021 року, ситуація загострилась у листопаді 2021 року. Західні й українські розвіддані підтверджують плани Кремля щодо наступу. Для нового вторгнення Росія може задіяти не менш як 100 тисяч військових. Це може статися вже взимку.

Водночас у Пентагоні зазначили, що перед наступом Росія може спробувати провести на сході України спецоперацію проти своїх же окупаційних сил, щоби мати "привід" ввести війська.

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