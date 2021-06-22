В українсько-американських навчаннях Sea Breeze-2021 візьме участь рекордна кількість країн, свою участь офіційно підтвердив Шостий флот ВМС США.

Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні у Twitter.

Читайте такожАмериканські війська провели навчання у Чорному морі"Шостий флот ВМС США офіційно оголосив про участь у спільному українсько-американському і щорічному навчанні Sea Breeze-2021, що розпочинається наступного тижня в чорноморському регіоні. Навчання Sea Breeze-2021 підвищують сумісність, посилюють морську безпеку та забезпечують мир в регіоні" - зазначається у повідомленні.

Зокрема, як повідомили у посольстві, цьогорічні Sea Breeze мають найбільшу кількість країн-учасниць в історії навчань: 32 країни з 6 континентів, 5000 військових, 32 кораблі, 40 літаків, 18 команд спеціальних операцій та дайвінгу.

Військові навчання Sea Breeze

Sea Breeze – це багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України починаючи з 1997 року відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних та військових відносин між Міноборони США і Міноборони України від 1993 року. Співорганізаторами навчань виступають Україна та США.

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