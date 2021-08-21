Санкції РФ також прокоментував міністр закордонних справ Кулеба.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що санкції Росії, які були введені в тому числі проти нього, є найкращим подарунком до 30-річчя Незалежності України.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Найкращий подарунок до 30-річчя Незалежності України. Кремль ввів санкції щодо секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Вважаю це найвищою відзнакою і найкращою оцінкою нашої спільної роботи у відстоюванні національних інтересів нашої держави", - написав він.

Читайте такожУкраїнському флоту до кінця року необхідно виділити ще 960 мільйонів гривень - ДаніловСанкції РФ також прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter: "Росія обіцяла, що помститься мені за кримську платформу. Помстилася. Але нас це не зупинить. Крим - це Україна".

Російські санкції проти українських політиків

Росія розширила список громадян України, щодо яких вводяться спеціальні економічні заходи. Санкційний список від 1 листопада 2018 року розширено з 849 до 922 осіб. Оновлений документ від 20 серпня опублікували на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Так, під російські санкції потрапили глава МЗС України Дмитро Кулеба і Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Перед цим РФ розширювала список "санкційних" українців у грудні 2020 року, внісши до нього голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, його першого заступника Руслана Стефанчука та інших.

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Автор: Артем Орел