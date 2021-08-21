Секретар РНБО Олексій Данилов потрапив під російські санкції / фото УНІАН, Олександр Кузьмін

Росія розширила список громадян України, щодо яких вводяться спеціальні економічні заходи.

Санкційний список розширений із 849 до 922 осіб. Оновлений документ від 20 серпня опублікували на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Так, під російські санкції потрапили голова МЗС України Дмитро Кулеба і Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Також російська влада ввела санкції проти першого заступника голови МЗС Еміне Джапарової, народного депутата Олександра Дубинського, радника міністра енергетики України Олени Зеркаль, уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, голови Рахункової палати Валерія Пацкана, голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.

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Санкції Росії проти України

  • 22 жовтня 2018 року президент Росії Володимир Путін підписав указ "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації". Уряду РФ було доручено визначити переліки фізичних і юридичних осіб, щодо яких застосовуються санкції.
  • 1 листопада 2018 року уряд РФ ввів санкції стосовно 322 фізичних та 68 юридичних осіб України. У грудні того ж року тодішній прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову про розширення списку.
  • У постанові вказується, що вона спрямована "на протидію недружнім діям щодо російських громадян і юридичних осіб з боку України і на нормалізацію двосторонніх відносин".
  • 4 вересня 2020 року російська влада розширила список українців, щодо яких вводяться санкції. Зокрема, Росія ввела санкції проти екс-президента Петра Порошенка і нардепа Святослава Вакарчука. Загалом під обмеження потрапив 41 українець.
  • У грудні 2020 року Росія розширили список "санкційних" українців, внісши до нього голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, його першого заступника Руслана Стефанчука та інших.

Автор: Олександр Топчій