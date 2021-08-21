Росія розширила список громадян України, щодо яких вводяться спеціальні економічні заходи.
Санкційний список розширений із 849 до 922 осіб. Оновлений документ від 20 серпня опублікували на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.
Так, під російські санкції потрапили голова МЗС України Дмитро Кулеба і Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.
Також російська влада ввела санкції проти першого заступника голови МЗС Еміне Джапарової, народного депутата Олександра Дубинського, радника міністра енергетики України Олени Зеркаль, уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, голови Рахункової палати Валерія Пацкана, голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.
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Санкції Росії проти України
- 22 жовтня 2018 року президент Росії Володимир Путін підписав указ "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації". Уряду РФ було доручено визначити переліки фізичних і юридичних осіб, щодо яких застосовуються санкції.
- 1 листопада 2018 року уряд РФ ввів санкції стосовно 322 фізичних та 68 юридичних осіб України. У грудні того ж року тодішній прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову про розширення списку.
- У постанові вказується, що вона спрямована "на протидію недружнім діям щодо російських громадян і юридичних осіб з боку України і на нормалізацію двосторонніх відносин".
- 4 вересня 2020 року російська влада розширила список українців, щодо яких вводяться санкції. Зокрема, Росія ввела санкції проти екс-президента Петра Порошенка і нардепа Святослава Вакарчука. Загалом під обмеження потрапив 41 українець.
- У грудні 2020 року Росія розширили список "санкційних" українців, внісши до нього голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, його першого заступника Руслана Стефанчука та інших.