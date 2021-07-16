1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про олігархів, запропонований президентом.

Список олігархів не буде оприлюднений до ухвалення Верховною Радою відповідного закону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу після сьогоднішнього засідання Радбезу.

Говорячи про те, чи може парламент ухвалити закон про деолігархізацію до осені, на позачерговій сесії, Данілов нагадав, що президент зробив все від нього залежне, подавши законопроект у парламент, який вже пройшов перше читання. І тому на сьогодні це питання до Верховної Ради, на яку РНБО не може впливати.

Стосовно того, коли буде оприлюднено список олігархів, Данілов сказав: "Список не може з’явитися без закону. Це не припустимо".

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Разом з тим Данілов додав, що РНБО вже розробляє систему моніторингу для того, щоб встановити, хто підпадає під критерії олігарха, а хто ні.

"Ми робимо матрицю, по якій будуть проходити усі люди. Тому що у вашому уявленні це одні люди, а в матриці можуть виявитися зовсім інші. Це робиться для того, щоб не було підміни понять", - сказав Данілов.

Закон про олігархів Зеленського

1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про олігархів, запропонований президентом.

Проектом закону, серед іншого, передбачено створення реєстру олігархів.

Відповідно до законопроекту, рішення про визнання особи такою, яка має значний економічний або політичний вплив у суспільному житті (олігархом), приймається РНБО на підставі подання уряду, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету.

Данілов заявив, що до 7 вересня в Україні презентують систему моніторингу діяльності олігархів.

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Автор: Дмитро Хилюк