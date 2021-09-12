У боях на Донбасі не раз підтверджувалися мужність і героїзм українських танкістів, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 12 вересня, привітав воїнів-танкістів, ветеранів танкових військ та працівників танкобудівної галузі з професійним святом.

Привітання з Днем танкіста поширила прес-служба Офісу президента.

"Завдяки професіоналізму та високому рівню підготовки військовослужбовців-танкістів, їхній організованості, злагодженості, впевненості у своїх силах цей славетний рiд військ є міцним броньованим кулаком українського війська, здатним зупинити та зламати опір будь-якого ворога", – йдеться у привітанні глави держави.

"Мужність та героїзм воїнів-танкістів неодноразово підтверджувалися у боях на сході України під час відсічі російській агресії. Ми схиляємо голови перед пам'яттю воїнів, які віддали своє життя за мирне майбутнє України. Вічна їм пам'ять!" – зазначив Зеленський.

Від імені українського народу президент подякував особовому складу та ветеранам танкових військ за вірність військовій присязі, відвагу, сумлінне виконання конституційного обов'язку, виявлені під час захисту територіальної цілісності України.

Читайте такожЗеленський заявив, що ймовірність повноцінної війни з РФ існує, але це буде її найбільша помилка"Висловлюю вдячність за самовіддану працю вченим, конструкторам, інженерам i nрацівникам української танкобудiвної галузi. Ми по праву пишаємося вашими досягненнями у створенні найсучасніших бойових машин", – підкреслив глава держави.

Глава держави переконаний, що українські танкісти й надалі надійно захищатимуть свободу та незалежність нашої держави.

"Бажаю вам i вашим родинам мiцного здоров'я, благополуччя та нових звершень у благородній справi служiння Вiтчизнi", – додав Зеленський.

Що потрібно знати про День танкіста в Україні – коротка довідка УНІАН

День танкіста в Україні відзначають у другу неділю вересня.

Свято встановлено згідно з указом президента від 29 серпня 1997 року. Підпис під указом поставив тодішній президент Леонід Кучма.

Автор: Тамара Отовська