У МОЗ нагадали, що визнання якоюсь країною певної вакцини не гарантує право на в'їзд.

Препарат AstraZeneca є лідером серед вакцин від коронавірусу, щеплення яким дозволяє подорожувати до різних країн без необхідності проходження ПЛР-тестів, аналізів на антиген чи самоізоляції.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України із посиланням на онлайн-видання про візові вимоги різних країн VisaGuide.World.

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Зокрема, AstraZeneca європейського та корейського виробництва визнається в понад 140 країнах світу. Однак, вакцину AstraZeneca/Covishield індійського виробництва визнають лише в 60 країнах.

Понад 120 країн визнають сертифікати про щеплення вакциною Comirnaty/Pfizer. Більш ніж 80 країн готові пускати до себе людей, щеплених препаратом Moderna.

А ось щеплення, зроблені вакциною CoronaVac/Sіnovac приймають у майже 50 країнах.

Утім у МОЗ нагадали, що визнання якоюсь країною певної вакцини не гарантує право на в'їзд.

"Кожна держава індивідуально встановлює вимоги до перетину своїх кордонів залежно від епідеміологічної ситуації як усередині самої країни, так і в країні, з якої прямує подорожній. Ці вимоги можуть змінюватися", - наголосили в МОЗ.

Вакцинація в Україні: що відомо

В Україні вчора, 1 вересня, від COVID-19 щепили 119022 особи. З початку вакцинальної кампанії щеплено 5 млн 452 тис. 125 осіб, з них отримали дві дози - 3 млн 906 тис. 070.

Кампанія по вакцинації в Україні почалася 24 лютого.

Зараз щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в індійському Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї; і вакциною Moderna американського виробництва.

Міністерство охорони здоров'я України оголосило про старт п'ятого етапу вакцинації від COVID-19. З 21 липня усі дорослі, яким виповнилось 18 років, можуть зробити щеплення.

Автор: Олександр Топчій