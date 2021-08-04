Вони закликають Євросоюз запровадити нові санкції проти режиму Олександра Лукашенка, в тому числі додаткові економічні санкції.

Депутати Європарламенту вважають, що смерть голови громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова схожа на політичне вбивство.

Про це йдеться в заяві делегації Європарламенту, яка стосується відносин з Білоруссю.

"Ми глибоко занепокоєні підозрілою смертю Віталія Шишова у Києві, яка схожа на політичне вбивство", - йдеться у заяві.

Євродепутати зазначили, що Шишов відчував, що за ним ведеться постійне стеження, та розповідав про випадки його переслідування.

"Оскільки українська влада розпочала розслідування вбивства, ми сподіваємось, що завдяки цьому буде пролите світло на цю справу якомога скоріше", - сказано у заяві.

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Депутати ЄП додали, що підозріла смерть Шишова вказує, що білоруські дисиденти не перебувають у безпеці навіть за кордоном.

Також вони закликають Євросоюз ввести нові санкції проти режиму Олександра Лукашенка, в тому числі додаткові економічні санкції.

Як повідомляв УНІАН, голову громадської організації "Білоруський дім в Україні", громадянина Білорусі Віталія Шишова знайшли повішеним 3 липня на території лісопаркової зони у Святошинському районі столиці. Напередодні співмешканка Шишова повідомила, що чоловік пішов на пробіжку і не повернувся.

Кримінальне провадження розпочато за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Основні дві версії смерті Шишова, які розглядає поліція, – самогубство та вбивство з імітацією самогубства.

Автор: Віталій Саєнко