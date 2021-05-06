Держсекретар США має намір підкреслити непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України на тлі агресії Росії, що триває.

У Сполучених Штатах Америки повідомили про головну мету візиту державного секретаря Ентоні Блінкена до України.

Про це йдеться у заяві на сайті Державного департаменту США щодо стратегічного партнерства з Україною.

“Державний секретар Блінкен сьогодні, 6 травня, відвідає Київ (Україна), де він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, аби підкреслити непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України на тлі агресії Росії, що триває”, - наголошується у заяві.

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Також Блінкен у ході візиту заохочуватиме Україну забезпечувати прогрес у порядку денному реформ, які мають ключове значення для зміцнення демократичних інститутів, економічного процвітання і євроатлантичного майбутнього.

При цьому у контексті двосторонніх відносин США з Україною сказано, що Сполучені Штати твердо підтримують зусилля України з досягнення її євроатлантичних прагнень і побудови заможного, безпечного і демократичного майбутнього для усіх українців.

Також щодо російської агресії в Україні сказано, що США глибоко стурбовані агресивними діями РФ і риторикою, спрямованою проти України, у тому числі - посиленою присутністю російських військ в окупованому Криму і біля кордонів України. США продовжують уважно відстежувати ситуацію і координувати дії з українськими посадовцями, союзниками і партнерами. “Ми засвідчуємо повагу Україні за її постійну стриманість і чітко дали зрозуміти у наших контактах з Москвою, що Росія повинна утриматися від загострювальних дій”, - наголошується у повідомленні.

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Окрім того, наголошується, що Крим і Донбас – це Україна. “Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають заявлену анексію Росією Кримського півострова. Ми закликаємо Росію повернути повний контроль над півостровом Україні”, - сказано у заяві.

Зазначається, що Росія повинна дотримуватися своїх зобов’язань за Мінськими угодами і добросовісно працювати для припинення конфлікту на сході України і для відновлення суверенітету України.

У контексті реформ сказано, що побудова неупереджених інституцій і забезпечення підзвітного врядування у державних інститутах і корпоративному секторі мають ключове значення для досягнення євроатлантичних прагнень України і побудови заможного, безпечного і демократичного майбутнього.

Також США підтримують Україну у боротьбі з корупцією, зміцненні верховенства права і проведенні реформи верховенства права.

Відносно надання допомоги Україні додається, що з 2014 року США виділили Україні загалом більше 4,6 млрд доларів, в тому числі на безпекову та іншу допомогу.

Візит Блінкена до Києва

Сьогодні вночі держсекретар США прибув до України. З аеропорту "Бориспіль" до столиці він поїхав на кортежі з десятків авто.

У МЗС заявили, що Київ стане першою європейською столицею, яку держсекретар США відвідає з повноцінним двостороннім візитом.

6 травня глави української та американської дипломатії проведуть переговори. Вони обговорять розвиток стратегічного партнерства України та США, поглиблення взаємодії у політичній сфері та сфері безпеки, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій.

Також Блінкен проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, іншими вищими посадовими особами та представниками громадянського суспільства.

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Автор: Віталій Саєнко