Позиція США в Альянсі - одна з ключових, але в НАТО багато й інших країн-учасниць.

Незважаючи на підтримку вступу України до НАТО з боку США, деякі інші члени військового альянсу виступають проти цього.

Про це заявив глава офісу президента Андрій Єрмак виданню "РБК-Україна".

"Американці нас в цьому підтримують. Однак ми всі прекрасно розуміємо, що позиція Сполучених Штатів є однією з ключових, але в НАТО є багато країн-учасників. Серед них є ті, як ми точно знаємо, хто не підтримує прагнення України", - сказав Єрмак 2 вересня.

Читайте такожУ Росії пригрозили контрзаходами, якщо Україна вступити до НАТОЗа його словами, Вашингтон готовий працювати заради досягнення Україною необхідного результату, а також підтримувати Україну.

"І не просто підтримувати. Америка заявляє, що не допустить будь-яких ескалацій з боку Росії по відношенню до України, і готова до досить серйозних кроків", — підкреслив Єрмак.

Він додав, що під час візиту в Америку президента Володимира Зеленського запевнили в тому, "що в разі, не дай бог, якихось загострень, Україна не залишиться без допомоги США".

Автор: Станислав Кожемякин