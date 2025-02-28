Зараз керівництво України має максимально зосередитись на нормалізації відносин зі США, упевнений Володимир Єльченко.

Керівництво України має максимально зосередитись на нормалізації відносин зі США, вважає експосол України у США та РФ і багаторічний представник України при ООН Володимир Єльченко.

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна. Якщо говорити про відносини Трампа з українською владою, сказав Єльченко, то варто визнати, що наші політики припустились певних помилок у комунікації з ним. Перша із них - те, що під час передвиборчої кампанії Україна відкрито ставила на демократів, тоді як з республіканцями не підтримувала необхідного рівня комунікацій.

З іншого боку, зазначив дипломат, у Трампа є особиста образа на Україну, яка тягнеться уже багато років. Мова йде про сумнозвісну телефонну розмову влітку 2019 року між Трампом і Зеленським, під час якої американський президент начебто тиснув на українського колегу, вимагаючи, щоб українські правоохоронні органи звинуватили в корупції Джо Байдена та його сина Гантера, який раніше працював в українській енергетичній компанії. Ще тоді, як нагадав Єльченко, щоб Зеленський швидше пристав на вимоги Трампа, через півтори години після телефонної розмови Білий дім заморозив фінансову допомогу Україні на $400 млрд.

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Як підкреслив дипломат, працювати з Трампом доведеться, тож українське керівництво має шукати підходи до нього.

"Як би нам не подобалося те, що сказав Трамп, але він є президентом наймогутнішої країни світу, від якої Україна на 90% залежить. Треба змиритися з тим, що не всі тебе люблять, не всі тебе так поважають, як тобі хочеться, треба стиснути зуби і робити своє, вести переговори - непублічні, і добиватися тих цілей, які перед нами стоять", - сказав він.

З іншого боку, каже Єльченко, попри закиди Трампа про те, що Україна непрофесійно реагує на переговори Росії та США, навіть якби наше керівництво менше коментувало дії американського президента у публічному просторі, навряд чи це допомогло уникнути сварки із Трампом.

За словами екс-посла, українцям треба спокійніше ставитись до процесу переговорів і зрозуміти, що всього, що ми хочемо, ми не отримаємо. Зараз наше керівництво має максимально зосередитись на нормалізації відносин зі США, упевнений Єльченко.

"Відносини України і США може врятувати холодний розум і розуміння того, що без американців, без підтримки Сполучених Штатів Україна не виживе", - сказав він.

Дипломат вважає, що Росія ніколи не дозволить розміщення іноземних військ на території України.

Трамп і Україна

28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до США на переговори з Трампом. Зокрема, повідомлялось, що представники країн мають підписати рамкову угоду щодо корисних копалин, деталі якої все ж вдалося погодити напередодні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що США не будуть надавати Україні прямих гарантій безпеки, це має зробити Європа. Але "деякі гарантії безпеки" угода про українські ресурси все ж таки дає.

Раніше Зеленський відмовився підпсиувати варіант угоди про українські копалини, сказавши, що документ не містить гарантій безпеки для України.

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