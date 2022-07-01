"За" проголосували 250 депутатів.

Верховна Рада України призначила нового омбудсмена, відповідну посаду обійняв Дмитро Лубінець.

Про це повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк за результатами сьогоднішнього засідання парламенту.

"Після годинного обговорення, Дмитра Лубінця підтримали на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. "За" – 250 голосів", – зазначив нардеп.

Він оприлюднив результати голосування по фракціях: "Слуга народу" - 181 голос, "ЄС" – 0, "Батьківщина" – 10, "Платформа за життя та мир" – 14, "За майбутнє" - 9, "Голос" – 8, "Довіра" – 12, "Відновлення України" – 3. А також 13 голосів надали позафракційні депутати.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня парламент ухвалив рішення про звільнення Людмили Денісової з посади уповноваженої ВР з прав людини.

21 червня голова ВР Руслан Стефанчук повідомив, що пропонує кандидатуру народного депутата Лубінця на посаду омбудсмена. Лубінець входить до групи "Партія "За майбутнє" і є головою Комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

До парламенту він обирався у 2019 році як безпартійний самовисуванець по округу №60 (Донецька область).

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