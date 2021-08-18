Мета візиту міноносця невідома.

Рано вранці 18 серпня в Чорне море увійшов "Луїджі Дуранд де ля Пенне" D560 - ескадрений міноносець з керованим ракетним озброєнням однойменного типу ВМС Італії.

Як повідомляє "Думська", про мету візиту есмінця поки не відомо. За деякими даними, він пробуде у водах Чорного моря до 27 серпня.

Це перший захід корабля НАТО в регіон з 27 липня.

ITS Luigi Durand de la Penne transits Bosphorus towards the BlackSea 04:00Z / Oto Melara 127mm Vulcano & Selenia Elsag Albatros octuple launcher / Turkish CoastGuard TCSG29 escorted D560 / Italian naval ensign with coats of arms of maritime republics, Venice, Genoa, Pisa & Amalfi pic.twitter.com/KrTpQbroGT — Yörük Işık (@YorukIsik) August 18, 2021

Раніше есмінець заходив у Чорне море і був в Одесі 4-7 вересня 2017 року.

Що відомо про есмінець "Луїджі де ла Пенне"

"Луїджі Дуранд де ля Пенне", закладений в січні 1988 року під ім'ям "Анімозо", взяли до складу ВМС Італії 18 березня 1993-го. Озброєний різним артилерійським, зенітним озброєнням, а також протикорабельними та зенітними ракетами. Оснащений парою ангарів для гелікоптерів.

Брав участь, зокрема, в американській операції "Нескорена свобода" в Афганістані (з 2002 року), в евакуації цивільних осіб різних країн з Бейрута в рамках операції "Mimosa 06" (у 2006 році), в рятувальній операції під час пожежі на поромі MS Norman Atlantic (у 2014 році).

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Автор: Катерина Комолова