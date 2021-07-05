Наразі проводиться службова перевірка дій двох патрульних поліцейських, які днями зупинили за кермом автомобіля народного депутата від "Слуги народу" Євгена Брагара.
Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив в ефірі каналу "Україна 24".
"Стосовно факту затримання народного депутата Брагара за підозрою в тому, що він знаходиться в стані сп'яніння, - дійсно, такий факт зупинки був. Зараз проводиться ретельна перевірка дій двох патрульних поліцейських, які зупинили автівку, за кермом якої був народний депутат", - зазначив він.
Геращенко наголосив, що поліцейські не увімкнули камери під час спілкування з депутатом.
"Вони не увімкнули камери, які потрібно було вмикати відразу від початку спілкування з будь-яким громадянином, якого затримують поліцейські. У нас є питання до поліцейських, чому вони так зробили", - наголосив Геращенко.
Він нагадав, що Брагар здав аналізи на дослідження щодо можливого вмісту в його організмі наркотичних речовин.
"Результати повинні бути в кінці тижня", - додав Геращенко.
Заступник міністра запевнив, що дії поліцейських перевіряються дуже ретельно.
"Народний депутат заявив, що в діях поліцейських, на його думку, були ознаки злочину, що вони натякали йому на якийсь хабар. Якщо це все підтвердиться, вони понесуть сувору відповідальність згідно з законом... Ми зараз вивчаємо всю історію зупинок цими двома поліцейськими інших громадян й інші факти притягнення ними громадян за статтею 130 Кодексу про адміністративні правопорушення (керування у стані сп'яніння) для того, щоб все було об'єктивно", - підсумував Геращенко.
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Він також додав, що особисто переглядав відеозаписи і не помітив у Брагара візуальних ознак сп'яніння.
Крім того, Геращенко повідомив, що сьогодні голова Національної поліції України Ігор Клименко зустрічався з депутатом, і вони домовилися про "повну участь його (Брагара - УНІАН) у якості можливого потерпілого у всіх діях, які потрібні для встановлення істини".
Скандал з Брагаром: що сталося
4 липня Брагар заявив, що поліцейські звинуватили його в керуванні авто в стані наркотичного сп’яніння.
"Учора, 3 липня, мене зупинили патрульні поліцейські у зв’язку з тим, що на задньому номері автомобіля не працювала лампочка, що відсвітлює автомобільні номера. Патрульні не представились та почали одразу хамити. Декілька раз із виключеною боді-камерою натякали на хабар. Після моєї категоричної відмови давати хабар мене звинуватили в тому, що я начебто знаходжусь у стані наркотичного сп’яніння", - стверджує Брагар.
За словами депутата, поліція привезла його до лікаря-нарколога, який «одразу сказав», що він тверезий. Брагар пройшов експертизу, результати якої будуть відомі через 7 днів.
Також депутат повідомив, що паралельно зробив тест в іншій лабораторії, результат якого був негативним.
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