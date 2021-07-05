За словами Геращенка, поліцейські не увімкнули камери під час затримання нардепа.

Наразі проводиться службова перевірка дій двох патрульних поліцейських, які днями зупинили за кермом автомобіля народного депутата від "Слуги народу" Євгена Брагара.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив в ефірі каналу "Україна 24".

"Стосовно факту затримання народного депутата Брагара за підозрою в тому, що він знаходиться в стані сп'яніння, - дійсно, такий факт зупинки був. Зараз проводиться ретельна перевірка дій двох патрульних поліцейських, які зупинили автівку, за кермом якої був народний депутат", - зазначив він.

Геращенко наголосив, що поліцейські не увімкнули камери під час спілкування з депутатом.

"Вони не увімкнули камери, які потрібно було вмикати відразу від початку спілкування з будь-яким громадянином, якого затримують поліцейські. У нас є питання до поліцейських, чому вони так зробили", - наголосив Геращенко.

Він нагадав, що Брагар здав аналізи на дослідження щодо можливого вмісту в його організмі наркотичних речовин.

"Результати повинні бути в кінці тижня", - додав Геращенко.

Заступник міністра запевнив, що дії поліцейських перевіряються дуже ретельно.

"Народний депутат заявив, що в діях поліцейських, на його думку, були ознаки злочину, що вони натякали йому на якийсь хабар. Якщо це все підтвердиться, вони понесуть сувору відповідальність згідно з законом... Ми зараз вивчаємо всю історію зупинок цими двома поліцейськими інших громадян й інші факти притягнення ними громадян за статтею 130 Кодексу про адміністративні правопорушення (керування у стані сп'яніння) для того, щоб все було об'єктивно", - підсумував Геращенко.

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Він також додав, що особисто переглядав відеозаписи і не помітив у Брагара візуальних ознак сп'яніння.

Крім того, Геращенко повідомив, що сьогодні голова Національної поліції України Ігор Клименко зустрічався з депутатом, і вони домовилися про "повну участь його (Брагара - УНІАН) у якості можливого потерпілого у всіх діях, які потрібні для встановлення істини".

Скандал з Брагаром: що сталося

4 липня Брагар заявив, що поліцейські звинуватили його в керуванні авто в стані наркотичного сп’яніння.

"Учора, 3 липня, мене зупинили патрульні поліцейські у зв’язку з тим, що на задньому номері автомобіля не працювала лампочка, що відсвітлює автомобільні номера. Патрульні не представились та почали одразу хамити. Декілька раз із виключеною боді-камерою натякали на хабар. Після моєї категоричної відмови давати хабар мене звинуватили в тому, що я начебто знаходжусь у стані наркотичного сп’яніння", - стверджує Брагар.

За словами депутата, поліція привезла його до лікаря-нарколога, який «одразу сказав», що він тверезий. Брагар пройшов експертизу, результати якої будуть відомі через 7 днів.

Також депутат повідомив, що паралельно зробив тест в іншій лабораторії, результат якого був негативним.

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Автор: Тетяна Поляковська