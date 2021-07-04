Парламентарій стверджує, що копи безпідставно звинуватили його у вживанні наркотиків.

Департамент патрульної поліції України збирається перевірити законність дій патрульних під час зупинки в Києві авто народного депутата Євгена Брагара ("Слуга народу").

Про це правоохоронці повідомили ввечері 4 липня.

"У Києві співробітники патрульної поліції зупинили авто "Toyota" під керуванням народного депутата України. Поліцейські запідозрили, що народний депутат, імовірно, порушує вимоги ст. 130 КУпАП (Керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння - УНІАН), тож його направили на освідування. Згодом народний депутат у соціальній мережі заявив про порушення з боку патрульних поліцейських. За фактом публікації народного депутата призначено службове розслідування, під час якого буде надана оцінка усім діям і обставинам", - поінформували в патрульній поліції.

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За словами Євгена Брагара, поліцейські зупинили його авто через проблеми з підсвіткою номера, вони нібито не представилися та почали одразу хамити, а також кілька разів із виключеною боді-камерою натякали на хабар.

Нардеп стверджує, що відмовив, і тоді йому начебто приписали стан наркотичного сп'яніння.

Читайте такожЖарт став дійсністю: Мін'юст почав продавати породистих собак за борги їхніх власників"Мене привезли до лікаря-нарколога, який, побачивши мене, одразу сказав, що я тверезий, але у зв'язку з вимогою законодавства я пройшов експертизу, результати якої будуть через 7 днів", - повідомив Брагар.

При цьому, за його словами, поліцейські лише у клініці дізнались, що мають справу з народним депутатом.

Водночас, за інформацією ЗМІ, поліцейські розповіли, що від депутата та його помічника надходили погрози у бік правоохоронців. Сам помічник розмовляв з патрульними на підвищених тонах, а суперечку правоохоронців із депутатом зняли на відео.

Раніше, у 2020 році Євген Брагар втрапив у скандал, коли в ефірі одного з телеканалів порадив пенсіонерці продати собаку "елітної породи", щоб отримати можливість заплатити за комуналку. Тоді заява нардепа стала мемом.

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Переклад: Катерина Комолова