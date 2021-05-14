За її словами, вони намагалися уникнути переїзду на держдачу декілька місяців, навіть рік.

Дружина президента України Олена Зеленська розповіла, чому їхня родина тимчасово переїхала до державної дачі, та пояснила, як їм там живеться.

Цим вона поділилася у першому телевізійному інтерв'ю у "VIP з Наталією Мосейчук".

Читайте такожОлена Зеленська розповіла, як ставиться до хейту в мережі"Тимчасово мешкаємо на державній дачі. Я не можу сказати, що я в захваті від цієї ідеї була від самого початку — і зараз не в захваті. Коли ми все ж вирішили, що треба так зробити, я розуміла реакцію негативну. Я сама так реагувала. Але це вимоги державної охорони — ми нічого не можемо зробити", - заявила перша леді України.

За її словами, вони намагалися уникнути переїзду на держдачу декілька місяців, навіть рік.

"Якимось чином зробити так, щоб все працювало, а ми жили у своєму помешканні. Не виходить. До всього звикаєш. Ми зробили мінімальний ремонт, тому що вперше, коли я туди зайшла - золоті люстри, мармурові ванни... Ремонтували все інше за власний кошт. Треба було збити позолоту і пофарбувати в спокійніші кольори", - розповіла Зеленська.

Вона додала, що меблі у них були, тому що вони переїхали після того, як продали свій будинок.

Зеленський оселився на держдачі: що відомо

Президент України Володимир Зеленський користується державною дачею на території резиденції Конча-Заспа Державного управління справами, а саме - будинком №29.

Як повідомляла прес-служба Офісу президента в Telegram-каналі, Зеленський в липні продав будинок в с. Іванковичі Київської області.

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Автор: Ольга Робейко