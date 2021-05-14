Дружина президента України Олена Зеленська розповіла, чому їхня родина тимчасово переїхала до державної дачі, та пояснила, як їм там живеться.
Цим вона поділилася у першому телевізійному інтерв'ю у "VIP з Наталією Мосейчук".
Читайте такожОлена Зеленська розповіла, як ставиться до хейту в мережі"Тимчасово мешкаємо на державній дачі. Я не можу сказати, що я в захваті від цієї ідеї була від самого початку — і зараз не в захваті. Коли ми все ж вирішили, що треба так зробити, я розуміла реакцію негативну. Я сама так реагувала. Але це вимоги державної охорони — ми нічого не можемо зробити", - заявила перша леді України.
За її словами, вони намагалися уникнути переїзду на держдачу декілька місяців, навіть рік.
"Якимось чином зробити так, щоб все працювало, а ми жили у своєму помешканні. Не виходить. До всього звикаєш. Ми зробили мінімальний ремонт, тому що вперше, коли я туди зайшла - золоті люстри, мармурові ванни... Ремонтували все інше за власний кошт. Треба було збити позолоту і пофарбувати в спокійніші кольори", - розповіла Зеленська.
Вона додала, що меблі у них були, тому що вони переїхали після того, як продали свій будинок.
Зеленський оселився на держдачі: що відомо
Президент України Володимир Зеленський користується державною дачею на території резиденції Конча-Заспа Державного управління справами, а саме - будинком №29.
Як повідомляла прес-служба Офісу президента в Telegram-каналі, Зеленський в липні продав будинок в с. Іванковичі Київської області.
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