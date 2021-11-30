Тест депутата після аварії, який виявив наркотики у його крові, визнали хибним.

У Львові суд визнав, що народний депутат Олександр Юрченко, якого підозрювали у скоєнні ДТП влітку в центрі міста, на час аварії перебував за кермом тверезим, а не в стані наркотичного сп'яніння.

Про це сам Юрченко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні я отримав повне рішення суду, в якому зазначається про відсутність в моїх діях ознак адміністративного правопорушення (а саме перебування під станом наркотичного сп‘яніння, керуючи автомобілем)", - написав Юрченко.

Також депутат додав до свого допису відео, зазначаючи, що на ролику правоохоронці вдаються до провокацій та хочуть його підставити.

"Також публікую відео, де я вимагаю взяти в мене аналіз крові, а у відповідь чую від лікаря, що тести треба кращі закуповувати і кров брати в мене ніхто не збирається. Якщо таке сталося, значить, комусь це було вигідно. Але справедливість є і за неї варто боротися!", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, 8 липня 2021 року Олександр Юрченко потрапив у ДТП у центрі Львова. У львівській поліції повідомляли, що на винуватця ДТП склали протокол, який направлений до суду. Депутата підозрювали у керуванні авто у стані наркотичного сп'яніння. Через це у "Слузі народу" закликали Юрченка скласти мандат.

Сам Юрченко запевняв, що наркотиків не вживав, а складати мандат не збирається.

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Автор: Екатерина Малюга