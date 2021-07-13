За словами депутата, результати його аналізів сфальсифіковано.

Позафракційний народний депутат Олександр Юрченко, якого підозрюють у керуванні авто у стані наркотичного сп'яніння, запевняє, що наркотиків не вживав, а складати мандат не збирається.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

"У мене на сьогодні є вже три тести з різних клінік: з державних клінік, з провідних приватних клінік, які підтверджують те, що жодних наркотиків я не вживав", - заявив Юрченко.

Також він прокоментував заклики на його адресу скласти мандат.

Читайте такожДТП з участю Юрченка у Львові: потерпілий каже, що його викликають на допит

"Якщо на вас нападе злочинець чи обкраде вас... чи сфальсифікує проти вас якісь матеріали, порушить ваші права, ви підете на роботу писати заяву на звільнення?" - сказав він.

На уточнення, чи складатиме він мандат, Юрченко лише відповів: "Аналізи проти мене сфальсифіковані".

Він також додав, що необхідно розібратися з тим, що "в державних установах підроблюють результати тестів".

"У нас з'явилася можливість дізнатися, що відбувається у Львові і як там фальсифікуються аналізи", - сказав парламентарій.

Крім того, за словами Юрченка, автомобіль, у якому він був у момент ДТП, належить його друзям. "Я його взяв на кілька днів", - сказав він.

Як повідомлялося у ЗМІ, 8 липня 2021 року Юрченко у Львові потрапив у ДТП, начебто перебуваючи під дією наркотиків.

У львівській поліції повідомляли, що на винуватця ДТП склали протокол, який направлено до суду. У "Слузі народу" закликали Юрченка скласти мандат

17 вересня 2020 року Юрченку повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди з використанням законних повноважень та обов’язків. Його дії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 і ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу.

Детективи НАБУ встановили, що депутат у завуальованій формі просив надати йому через посередника 13 тис. доларів за внесення пропозицій до законопроекту щодо переробки твердих побутових відходів і надалі - 200 тис. доларів для нібито підкупу членів комітету ВР за голосування за подані пропозиції.

Юрченка виключили із фракції "СН".

21 вересня Вищий антикорупційний суд обрав Юрченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у понад 3,1 млн грн. Того ж дня депутата взяли під варту. Через кілька днів Юрченка внесли заставу, на нього одягнули електронний браслет, який зняли 4 листопада.

4 березня 2021 року у НАБУ повідомили про завершення розслідування справи за підозрою Юрченка в отриманні хабаря.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тетяна Поляковська