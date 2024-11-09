Чинний президент США Джо Байден призначив зустріч своєму наступнику Дональду Трампу, який цього тижня переміг на президентських виборах. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
"На запрошення президента Байдена президент Байден і обраний президент Трамп зустрінуться в Овальному кабінеті в середу об 11:00. Додаткова інформація згодом", – йдеться у повідомленні.
Жодних інших подробиць не повідомляється.
Процедури передачі президентської влади в США
Передача влади від чинного президента США до новообраного — це складний процес, який триває декілька місяців і включає різні адміністративні, правові та організаційні кроки.
На першому етапі, який розпочинається відразу після виборів у листопаді, новообраний президент та його команда починають готуватися до управління, але офіційно не мають повноважень. Натомість чинний президент та його адміністрація продовжують виконувати свої обов'язки аж до інавгурації наступника. Проте з цього моменту починається поступова передача інформації від президента, що йде, його наступнику.
У певний момент ще до інавгурації новообраний президент і його ключові радники починають отримувати щоденні брифінги з питань національної безпеки, такі ж, як і чинний президент. Це допомагає підготувати нову команду до можливих криз та загроз.
Команди обох президентів можуть проводити зустрічі з представниками спецслужб і Пентагону для обговорення важливих національних і міжнародних питань, щоб уникнути перерв у роботі в сфері безпеки.
Одночасно з тим керівники федеральних відомств готують довідкові та ознайомчі матеріали для нової адміністрації. Вони включають огляд політики, актуальні проекти, а також питання, які потребують негайної уваги після інавгурації. Члени команди новообраного президента проводять зустрічі з представниками ключових державних органів для ознайомлення з поточним станом справ.
Інавгурація та офіційний вступ на посаду новообраного президента США за законом завжди відбувається 20 січня, тобто, через 2,5 місяці після дня голосування виборців.