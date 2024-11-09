У США починається тривалий процес введення новообраного президента у стан справ.

Чинний президент США Джо Байден призначив зустріч своєму наступнику Дональду Трампу, який цього тижня переміг на президентських виборах. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

"На запрошення президента Байдена президент Байден і обраний президент Трамп зустрінуться в Овальному кабінеті в середу об 11:00. Додаткова інформація згодом", – йдеться у повідомленні.

Жодних інших подробиць не повідомляється.

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Процедури передачі президентської влади в США

Передача влади від чинного президента США до новообраного — це складний процес, який триває декілька місяців і включає різні адміністративні, правові та організаційні кроки.

На першому етапі, який розпочинається відразу після виборів у листопаді, новообраний президент та його команда починають готуватися до управління, але офіційно не мають повноважень. Натомість чинний президент та його адміністрація продовжують виконувати свої обов'язки аж до інавгурації наступника. Проте з цього моменту починається поступова передача інформації від президента, що йде, його наступнику.

У певний момент ще до інавгурації новообраний президент і його ключові радники починають отримувати щоденні брифінги з питань національної безпеки, такі ж, як і чинний президент. Це допомагає підготувати нову команду до можливих криз та загроз.

Команди обох президентів можуть проводити зустрічі з представниками спецслужб і Пентагону для обговорення важливих національних і міжнародних питань, щоб уникнути перерв у роботі в сфері безпеки.

Одночасно з тим керівники федеральних відомств готують довідкові та ознайомчі матеріали для нової адміністрації. Вони включають огляд політики, актуальні проекти, а також питання, які потребують негайної уваги після інавгурації. Члени команди новообраного президента проводять зустрічі з представниками ключових державних органів для ознайомлення з поточним станом справ.

Інавгурація та офіційний вступ на посаду новообраного президента США за законом завжди відбувається 20 січня, тобто, через 2,5 місяці після дня голосування виборців.

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