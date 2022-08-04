Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про Олександра Шепелєва.

Народного депутата України V та VI скликань засуджено до 15 років ув'язнення за організацію вбивства конкурента.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері колишнього народного депутата визнано винним та засуджено за вчинення умисного вбивства (ч. 3 ст. 27, п. п. 6,11,12 ч. 2 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна, окрім житла", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прокурори в суді довели, що народний депутат України V та VI скликань "організував умисне вбивство голови наглядової ради "АвтоКразБанку", яке було вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів".

"Таким чином, будучи на той час власником закритого акціонерного товариства, народний обранець усував конкурента у сфері надання банківських послуг", - зазначили в ОГ.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого Кримінальним процесуальним кодексом України, якщо таку скаргу не було подано.

Крім того, додали у прокуратурі, зараз Київським апеляційним судом переглядається вирок Деснянського райсуду Києва стосовно цього колишнього народного депутата від 7 серпня 2020 року, яким його було визнано винним у наданні неправомірної вигоди службовій особі та втечу з-під варти (ч. 2 ст. 369 та ч. 2 ст. 393 Кримінального кодексу України) та засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про Олександра Шепелєва - депутата від "Блоку Юлії Тимошенко", який згодом до "Партії регіонів".

Олександр Шепелєв: що про нього відомо

Шепелєва 27 грудня 2012 року оголосили в міжнародний розшук. 5 липня 2013 року його затримали в Угорщині та за результатами процедури екстрадиції 26 березня 2014 року його доставили в Україну.

6 липня 2014 року Шепелєв втік з-під варти, і того ж дня його повторно оголосили у міжнародний розшук, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронні органи Росії 19 березня 2015 року затримали Шепелєва у Московській області. На підставі клопотання Генеральної прокуратури України компетентні органи Росії розпочали екстрадиційну перевірку щодо видачі Шепелєва українській стороні.

За даними ГПУ, Шепелєв підозрюється в організації умисного вбивства та замаху на умисне вбивство двох або більше осіб на замовлення, за попередньою змовою групою осіб; організації заволодіння транспортним засобом; організації розкрадання державних коштів ПАТ "Родовід Банк", їх легалізації та службового підроблення; вчиненні державної зради.

8 лютого 2018 року Шепелєва затримали у Київській області співробітники Служби безпеки України. Тоді в нього виявили "посвідчення" співробітника так званого "міністерства державної безпеки "ДНР". 10 лютого суд заарештував Шепелєва.

12 серпня 2020 року Офіс генерального прокурора повідомив, що Шепелєва засуджено до 7 років позбавлення волі за надання хабара службовій особі та втечу з-під варти.