Управління корпоративними правами каналу ухвалою слідчого судді передано в Агентство з розшуку та менеджменту активів.

Співробітники Державного бюро розслідувань проводять обшуки на телеканалі народного депутата-зрадника Олексія Ковальова.

Як повідомляє прес-служба ДБР, обшуки тривають у приміщенні телеканалу "4 канал".

Також слідчі дії проходили у помічника Ковальова та службових осіб цього ЗМІ.

Зазначається, що управління корпоративними правами каналу ухвалою слідчого судді передано в Агентство з розшуку та менеджменту активів.

Як повідомляв УНІАН, у квітні ДБР відкрило кримінальне провадження відносно народного депутата України, який після повномасштабного вторгнення РФ перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам.

У ході розслідування встановлено, що на початку липня Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора - "уряді Херсонської області".

Ковальову повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Депутата оголошено в розшук.

8 червня у соціальній мережі депутат розмістив публікацію про нібито інтеграцію до країни-агресора частини України з метою здійснення впливу на громадськість та маніпуляцію свідомістю.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору). Йому загрожує покарання до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

16 липня суд арештував майно Ковальова для його подальшої конфіскації на користь держави. Зокрема, арештовано частки у статутних капіталах 3 юридичних осіб, а також його банківські рахунки. Загальна вартість корпоративних прав становить понад 4,7 млн гривень.

Однією з юридичних осіб, 100% статутного капіталу якої арештовано, є ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" - український інформаційно-розважальний телеканал "4 канал".