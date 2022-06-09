10 червня 2020 року Володимира Сівковича було оголошено у міжнародний розшук.

Суд задовольнив клопотання слідчого ДБР і дозволив спеціальне досудове розслідування щодо колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича за силовий розгін студентів на Майдані Незалежності у Києві у 2013 році.

Як повідомляє Державне бюро розслідувань у Telegram, відомство розслідує кримінальне провадження за підозрою Сівковичу у незаконному перешкоджанні проведенню акцій протесту під час Революції Гідності.

"Спеціальне досудове розслідування дасть можливість заочно скерувати обвинувальний акт до суду. Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України був натхненником та організатором силового розгону студентів з Майдану Незалежності у місті Києві в ніч на 30 листопада 2013 року", - йдеться в повідомленні.

У ДБР зазначають, що слідство встановило, що колишній посадовець вступив у змову з колишнім головою Київської міської державної адміністрації та вплинув на начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ.

Зокрема, він вмовив правоохоронця відати наказ працівникам міліції про звільнення силовим методом Майдану Незалежності від громадян, що реалізовували своє конституційне право на мирні збори.

"Внаслідок виконання цього явно злочинного наказу співробітники міліції та військовослужбовці внутрішніх військ МВС України заподіяли тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості 127 громадянам. Близько 300 учасників зборів були витіснені від Монумента Незалежності та пам'ятника-фонтана засновникам Києва за межі площі у напрямках вулиць Інститутська, Архітектора Городецького та Хрещатик. При цьому правоохоронці перевищували службові повноваження, застосували насильство, використовували спеціальні засоби - такі як кийки "ПР-73" та "Томфа" тощо", - йдеться в повідомленні.

Сівкович підозрюється в організації незаконного перешкоджання службовою особою проведенню мітингів та організації перевищення влади працівниками правоохоронних органів із застосуванням фізичного насильства (ч. 3 ст. 27, ст. 340 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

10 червня 2020 року його було оголошено у міжнародний розшук.

Розгін студентів на Майдані незалежності

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 30 листопада 2013 року бійці спецпідрозділу "Беркут" жорстоко розігнали мітинг прихильників євроінтеграції на Майдані Незалежності в Києві. Після побиття бійцями "Беркута" в ніч на 30 листопада 2013 року десятків студентів на Майдані Незалежності в Києві на вулиці міст вийшли сотні тисяч громадян.

14 грудня тодішній генеральний прокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура вручила повідомлення про підозру у перевищенні влади у зв'язку з розгоном Євромайдану в ніч на 30 листопада заступнику секретаря РНБО Сівковичу, голові КМДА Попову, начальнику київської міліції Валерію Коряку та заступнику начальника київської міліції Петру Федчуку.

За версією слідства, у ніч проти 30 листопада 2013 року Попов, будучи головою КМДА, діючи за попередньою змовою з Сівковичем, Коряком та іншими високопосадовцями, дав вказівку про завезення на Майдан Незалежності в місті Києві комунальної техніки для встановлення новорічної ялинки.

12 лютого стало відомо, що кримінальне провадження щодо Попова та Сівковича було закрито Печерським судом Києва 7 лютого 2014 року.

Пізніше в прокуратурі Києві уточнили, що суд закрив кримінальне провадження стосовно Попова, Сівковича, Коряка та Федчука на підставі закону про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань.

14 березня 2014 року Апеляційний суд м. Києва скасував вказане рішення та направив справу на новий розгляд до Печерського районного суду.

26 травня 2014 року Печерський районний суд Києва розпочав розгляд справи за обвинуваченням екс-голови КМДА Олександра Попова та колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича у причетності до розгону Євромайдану 30 листопада минулого року.

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