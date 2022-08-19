Також турецький президент повідомив, що обговорить з Путіним ситуацію навколо Запорізької АЕС.

На переговорах у Львові президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував президенту України Володимиру Зеленському зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним в Туреччині.

Як повідомляє Анадолу, Ердоган заявив, що Анкара готова зробити свій внесок у припинення російсько-української війни дипломатичним шляхом, і запросив обох лідерів на зустріч до Туреччини.

"Точно так само, як я сказав Путіну під час мого візиту в Сочі, я нагадав Зеленському, що ми можемо провести зустріч між ними", - сказав Ердоган.

Крім того, турецький президент повідомив, що обговорить з Путіним ситуацію навколо Запорізької АЕС.

Він заявив, що запорізьке питання не є "звичайним питанням". Він зазначив, що на переговорах Зеленський вимагав прибрати російські міни з цього району.

"Ми обговоримо це питання з Путіним, і ми будемо спеціально просити його про це, щоб Росія зробила свій внесок у цьому відношенні як важливий крок до миру в усьому світі", - додав він.

Принагідно Ердоган закликав міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки на ЗАЕС.

Як повідомляв УНІАН, після переговорів у Львові Ердоган заявив, що Туреччина стурбована ситуацією навколо Запорізької АЕС і не хотіла б повторення Чорнобильської катастрофи.

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