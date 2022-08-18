Передбачається, що турецькі державні та бізнес-структури зможуть розвивати конкретні проекти відновлення, а також надавати консультаційну й технічну допомогу.

У Львові у присутності президента України Володимира Зеленського та президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана підписано меморандум про взаєморозуміння щодо відновлення інфраструктури, який передбачає участь турецької сторони у повоєнній відбудові нашої країни.

Як повідомляє прес-служба глави держави, документ підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр торгівлі Турецької Республіки Мехмет Муш.

"Туреччина – наш стратегічний союзник. Ми вдячні турецьким партнерам за готовність до співпраці у відбудові зруйнованої Росією інфраструктури. Турецький бізнес має великий досвід у будівництві доріг і мостів, зокрема Запорізького та Кременчуцького мостів, і зарекомендував себе як надійний партнер. Тому розраховуємо, що вже зовсім скоро вийдемо на конкретні практичні результати спільної відбудови", – сказав Кубраков.

Передбачається, що турецькі державні та бізнес-структури зможуть розвивати конкретні проекти відновлення, а також надавати консультаційну й технічну допомогу.

Як перший проект розглядається відбудова мосту в селі Романівка Київської області, який з’єднує Бучу та Ірпінь зі столицею. Він був зруйнований на початку повномасштабного російського вторгнення, і фактично це зупинило наступ агресора на столицю.

Найближчим часом буде створена спільна українсько-турецька робоча група щодо питань відбудови, у межах якої опрацюють механізми залучення турецьких інвестицій у конкретні проекти.

Україна та Туреччина: що відомо про візит Ердогана

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрілися у Львові. До Львова також прибув і генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш, з яким у президентів були заплановані тристоронні переговори. Тоді повідомлялося, що на зустрічі обговорюватимуться кроки, які можна зробити для припинення українсько-російської війни дипломатичним шляхом. Згодом стало відомо, що зустріч Зеленського та Ердогана відбувалася у Палаці Потоцьких, вона проходила в закритому для преси режимі і тривала 40 хвилин.