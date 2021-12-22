Захисники України були на стрільбах у Донецькій області.

На Донбасі українські військові використовували американські протитанкові ракетні комплекси "Джавелін" (Javelin).

У Донецькій області на полігоні відбулися стрільби, повідомив кореспондент телеканалу "Дім".

"Джавеліни" вперше застосували на Донбасі: стрільби пройшли на полігоні, а не в бойових умовах. Цей ракетний комплекс призначений для знищення бронетехніки...", – наголошується на каналі.

Командувач операції Об'єднаних сил Олександр Павлюк сказав, що всі розрахунки, які працюють з "Джавелінами", пройшли навчання й готові виконувати бойові завдання.

"Джавеліни" здатні знищувати танки, розташовані на відстані до 5 км.

Головною перевагою цієї зброї вважають легкість в управлінні – ракета після пуску може сама навестися на ціль. Завдяки такій особливості зброї досягається майже абсолютна точність стрільби.Читайте такожВійськові випробували "Джавеліни" і "Байрактари" під Миколаєвом (фото)

Нагадаємо, наприкінці листопада начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що українські військові на Донбасі застосовували проти ворога "Джавеліни".

Пізніше з'явилася інформація, що сили ООС цю зброю не використовували.

Нагадаємо, США передали Україні першу партію "Джавелінів" і ракет до них навесні 2018 року. Станом на кінець грудня 2021 року наша країна має на озброєнні майже 100 цих комплексів і близько 500 ракет.

Міністр оборони Олексій Резніков говорив, що наші військові на Донбасі можуть застосувати "Джавеліни" для самозахисту, якщо окупаційні російські війська підуть в атаку.

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